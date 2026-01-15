Delcy Rodríguez acusa EUA de limitar possibilidades de venda do petróleo venezuelano

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, acusou hoje os Estados Unidos de limitar as possibilidades do país de vender os produtos da sua indústria petrolífera no exterior, após um "bloqueio naval" antes da captura do presidente Nicolás Maduro por tropas americanas.

Ao apresentar o relatório em nome de Maduro, Delcy Rodríguez afirmou que há um plano para este novo ano, apesar do "bloqueio naval" que, segundo a presidente interina, tem procurado limitar as possibilidades da Venezuela de exportar o seu petróleo em "relações comerciais livres com o mundo".

Delcy Rodríguez, aproveitou hoje o seu primeiro discurso sobre o estado da nação para promover as reformas na indústria petrolífera que atrairiam investimento estrangeiro, um objetivo defendido agressivamente pela administração Trump desde que derrubou o líder de longa data do país há menos de duas semanas.

Rodríguez, que tem sido pressionada pelos EUA a alinhar-se com a sua visão para a nação rica em petróleo, disse que as vendas do petróleo venezuelano iriam reforçar os serviços de saúde afetados pela crise, o desenvolvimento económico e outros projetos de infraestruturas.

Embora tenha criticado duramente a administração Trump e dito que havia uma "mancha" nas relações com os EUA, a ex-vice-presidente e agora presidente interina da Venezuela delineou uma visão distinta para o futuro entre os dois adversários históricos, afastando-se dos seus antecessores, que há muito protestavam contra a intervenção americana na Venezuela.

"Não tenhamos medo da diplomacia" com os EUA, afirmou Delcy Rodríguez, que agora deve lidar com pressões concorrentes a da administração Trump e a de um governo leal ao ex-presidente Nicolás Maduro.

O discurso, que foi transmitido com atraso na Venezuela, ocorreu um dia depois da Presidente interina afirmar que o seu governo continuaria a libertar prisioneiros detidos durante o governo de Maduro, no que descreveu como "um novo momento político" desde a sua destituição.

Hoje, Trump reuniu-se na Casa Branca com a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, cujo partido político é amplamente considerado como vencedor das eleições de 2024, rejeitado por Maduro. Mas ao apoiar Rodríguez, que serviu como vice-presidente de Maduro desde 2018, Trump deixou Machado de lado.

No seu discurso, Delcy Rodríguez disse que o dinheiro arrecadado com as vendas de petróleo ao exterior estava destinado a para dois fundos: um dedicado aos serviços sociais para os trabalhadores e para o sistema público de saúde, e outro para desenvolvimento económico e a projetos de infraestruturas.

Os hospitais e outras instalações de saúde em todo o país sofrem há muito tempo. Aos pacientes é-lhes pedido que forneçam praticamente todos os suprimentos necessários para o seu tratamento, desde seringas até parafusos cirúrgicos. A turbulência económica, entre outros fatores, levou milhões de venezuelanos a migrar da nação sul-americana nos últimos anos.