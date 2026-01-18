Já se festeja na sede do PS/Madeira

Foi com festejos que os socialistas que se encontram na sede do PS/Madeira, na Rua da Alfândega, receberam os resultados da projecção à boca das urnas da Universidade Católica para a RTP que colocam António José Seguro como o candidato mais votado na primeira volta destas Eleições Presidenciais.

O candidato presidencial apoiado pelo PS deverá conquistar entre 30 a 35% dos votos. Em segundo lugar surge André Ventura e Cotrim de Figueiredo em terceiro.