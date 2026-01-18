Candidatura de Seguro saúda participação e maturidade cívica dos portugueses

O diretor de campanha da candidatura presidencial de António José Seguro, Paulo Lopes Silva, saudou hoje a redução da abstenção projetada pelas televisões face a anteriores eleições, saudando a "maturidade cívica" e "elevação democrática" dos portugueses.

"A nossa primeira palavra tem de ser, necessariamente, para os portugueses, para os saudar, pela maturidade cívica, pela elevação democrática e pelo sinal que dão, de facto, de uma esperança de um futuro diferente para o nosso país", disse hoje Paulo Lopes Silva.

O diretor de campanha de Seguro e deputado do PS assinalou a participação "na casa dos 60%", antecipando "uma das maiores participações dos últimos 20 anos em eleições presidenciais".

As projeções das televisões para a abstenção nas eleições presidenciais de hoje indicam que deverá situar-se entre os 35,6% e os 43%.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção entre 37% e 43% e a a SIC/TVI uma previsão entre 35,6% 40,6%.

A taxa de abstenção nas eleições presidenciais de 2021 situou-se nos 60,76%, a maior de sempre, tendo contribuído para este aumento a covid-19 e o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro.