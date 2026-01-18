Gouveia e Melo tem dois planos ou continuar na política ou dedicar-se à vida privada

O candidato presidencial Gouveia e Melo congratulou-se hoje com a provável descida da abstenção face às eleições de 2021 e adiantou que tem dois planos, ou continuar na política ou dedicar-se à sua vida privada.

Gouveia e Melo falava aos jornalistas à entrada do hotel de Lisboa onde vai acompanhar a noite eleitoral das presidenciais, ocasião em que foi interrogado sobre as projeções que indiciam uma descida da abstenção em comparação com as eleições presidenciais de 2021.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada começou por se manifestar "muito contente, porque tudo indica que houve uma descida da abstenção, o que é muito positivo para todos".

"Julgo que esta eleição teve o arco-íris partidário todo e mais o candidato independente. E isso contribuiu de forma positiva. A democracia ganha sempre quando há uma abstenção reduzida. E quando os portugueses votam em consciência", disse, ainda numa alusão à provável descida da abstenção.

Questionado sobre se está confiante que terá um bom resultado nesta primeira volta das eleições presidenciais, o almirante disse apenas que o seu estado de espírito "é positivo".

"Farei o que os portugueses quiserem. Tenho dois planos: Um, continuar, naturalmente; e o outro, que é dedicar-me à vida privada", declarou.

As projeções das televisões para a abstenção nas eleições presidenciais de hoje indicam que deverá situar-se entre os 35,6% e os 43%. A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção entre 37% e 43% e a a SIC/TVI uma previsão entre 35,6% e 40,6%.

A taxa de abstenção nas eleições presidenciais de 2021 situou-se nos 60,76%, a maior de sempre, tendo contribuído para este aumento a covid-19 e o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro.