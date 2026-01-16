Libertação de Nicolas Maduro exigida em Caracas por milhares de manifestantes

Milhares de apoiantes do presidente venezuelano raptado pelos EUA, Nicolas Maduro, marcharam hoje em Caracas para exigir a sua libertação e da sua esposa, Cilia Flores, e garantir que vão continuar a defender a Revolução Bolivariana.

"Dizemos a partir daqui a Donald Trump: não vais conseguir o que queres. Temos um povo nobre, um povo com princípios, com ideologia revolucionária", disse à Efe a deputada Maria Carrillo.

Dirigindo-se a Maduro, afirmou: "Aqui vamos continuar a defender a Revolucão Bolivariana. Conte, senhor presidente, com as ruas de Caracas sempre cheias de gente, o povo mobilizado, até que regresse ao nosso país".

A marcha foi convocada pelo setor camponês e os manifestantes, vestidos na maioria em tons de verde, chegaram às proximidades da vice-presidência da Venezuela, no centro da capital.

O 'chavismo' tem-se manifestado diariamente para exigir a libertação de Maduro, depois do seu rapto, em 03 de janeiro, pelos EUA, cujo ataque causou pelo menos 100 mortos, dos quais 47 militares venezuelanos, segundo as autoridades.