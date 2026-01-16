Conforme noticiou o DIÁRIO, a Região Autónoma da Madeira vai passar a dispor de um novo instrumento de apoio à integração socioprofissional e ao emprego inclusivo: o Programa Incorpora 2026 da Fundação “la Caixa”.

A apresentação decorreu, na passada quinta-feira, na reitoria da Universidade da Madeira (UMa), reunindo cerca de 60 entidades da Região interessadas em apresentar candidatura. A sessão presencial foi conduzida pelo responsável nacional pelo Programa Incorpora, Bruno Coutinho e contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

Apesar da forte adesão inicial muitas empresas e candidatos ainda têm dúvidas sobre como beneficiar desta iniciativa. Neste ‘Explicador’, detalhamos como esta rede pretende colocar a responsabilidade social ao serviço da economia regional.

1. O que é o Programa Incorpora?

Apesar da recuperação económica e da melhoria dos níveis de emprego, o acesso ao mercado de trabalho continua a ser desigual. Diversos grupos mais vulneráveis enfrentam barreiras significativas, sejam socioeconómicas, culturais, ou relacionadas com a saúde, a idade, a incapacidade ou a falta de habilitações escolares.

Para quebrar estas barreiras visíveis e invisíveis que dificultam a inserção laboral de pessoas vulneráveis perante o emprego [ver ponto 2], a Fundação “la Caixa” promove o Programa Incorpora.

O ‘Incorpora’ surgiu em Espanha, em 2006, e expandiu-se para Portugal, em 2018. Desenvolvido no nosso País com o apoio do Banco BPI e do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), este programa tem como objectivo superar essas dificuldades e promover a inserção socioprofissional de pessoas em situação de vulnerabilidade, através da criação de oportunidades de emprego e da articulação entre entidades sociais, empresas e administração pública.

O Programa Incorpora baseia-se no estabelecimento de parcerias entre entidades sociais e o sector empresarial, sensibilizando para a importância da diversidade e promovendo a integração social e laboral. Este modelo transforma territórios e tem um impacto na sociedade

Marc Simón, subdiretor-geral da Fundação “la Caixa”.



No fundo, trata-se de um programa de mediação laboral que funciona como uma “ponte” gratuita entre o tecido social e o empresarial: de um lado, pessoas em situação de vulnerabilidade à procura de uma oportunidade; do outro, empresas que necessitam de contratar de forma socialmente responsável.

Entre 2018 e 2025, o Programa Incorpora permitiu a integração de cerca de 12 mil pessoas no mercado de trabalho, a nível nacional.

Na Madeira, o programa conta com o apoio do BPI e do Governo Regional.

2. Quem pode candidatar-se a um emprego?

O foco não é o desemprego geral, mas sim grupos que enfrentam barreiras específicas no acesso ao trabalho. Assim, podem candidatar-se:

Pessoas com deficiência ou incapacidade;

Jovens NEET (que não estudam nem trabalham);

Desempregados de longa duração com mais de 45 anos;

Vítimas de violência doméstica e ex-reclusos;

Imigrantes em processo de integração.

3. O que ganham as empresas madeirenses?

Para além de reforçarem a sua responsabilidade social, as empresas têm acesso a um serviço profissional de recrutamento e selecção sem custos.

O programa não termina com a assinatura do contrato: técnicos especializados acompanham o novo colaborador e a empresa durante os primeiros meses para garantir que a adaptação é bem-sucedida.

O financiamento atribuído pela Fundação “la Caixa” às entidades seleccionadas é de 33 mil euros por ano.

4. Como funciona o processo na prática? (Passo-a-passo)

A Identificação: A empresa comunica uma vaga ou o candidato inscreve-se numa das entidades parceiras (como a Universidade da Madeira ou IPSS locais).

O Cruzamento: Técnicos de inserção laboral analisam se as competências do candidato coincidem com as necessidades da empresa.

A Formação: Se necessário, o ‘Incorpora’ oferece formação prévia para preparar o candidato para aquela função específica.

A Contratação: É formalizado o vínculo laboral, com o apoio técnico da rede para esclarecer dúvidas sobre incentivos fiscais ou apoios à contratação.

5. Como participar?

Se é um empresário à procura de talento ou um candidato à procura de uma nova oportunidade, pode obter mais informações e inscrever-se através do portal oficial do Programa Incorpora (https://incorpora.fundacaolacaixa.pt/pt/home) ou contactar os serviços do Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

Na Madeira, o concurso para financiamento de projectos será aberto a 21 de Janeiro de 2026, mantendo-se disponível por um período de um mês (até às 23h59 de 20 de Fevereiro).

As candidaturas deverão ser submetidas por via electrónica (através do envio da documentação completa para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]).

Consulte também o Guia da metodologia do Programa Incorpora, que pode descarregar abaixo: