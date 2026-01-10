Gouveia e Melo critica candidatos com atitude "miss mundo" e promessas de amizade com o Governo

O candidato presidencial criticou hoje os seus adversários com atitude "miss mundo" e que prometem que, se forem eleitos, vão ser amigos do Governo, contrapondo que é preciso exigência num país com baixas reformas e problemas sociais.

Gouveia e Melo falava aos jornalistas a meio da sua visita a Santo Tirso, num café, em que tinha na sua mesa o ex-presidente do PSD Rui Rio, também mandatário nacional da sua candidatura, e o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais.

Perante os jornalistas, antes de visar indiretamente alguns dos seus opositores na corrida a Belém, falou sobre os idosos cujas pensões não lhes permitem viver com dignidade.

"Temos de olhar para isso. Todos devemos acabar as nossas vidas com dignidade. Há uma coisa que não é feita: pressão constante sobre um determinado tipo de problemas, exigência, responsabilização -- uma atitude que é muitas vezes esquecida, até mesmo pelos candidatos", criticou.

De acordo com o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, alguns dos seus adversários "adotam muito uma posição tipo miss mundo", segundo a qual "é tudo uma maravilha".

"Já há candidatos a dizer que se chegarem em Belém vão ser amigos do Governo, porque têm medo, eventualmente, que alguém pense que vão criar instabilidade", declarou, numa farpa que, aparentemente, foi dirigida a Cotrim Figueiredo, que escreveu recentemente uma carta ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Gouveia e Melo referiu a seguir que "ninguém quer criar instabilidade" em Portugal.

"Porém, temos de ser exigentes, exigentes connosco próprios e com os outros que servem a causa pública, porque é isso que é verdadeiramente servir a causa pública", sustentou.