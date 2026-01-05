“Continuidade dos técnicos é aposta para as Selecções Regionais" de voleibol

As selecções regionais de voleibol vão apostar na continuidade dos seus treinadores. Ricardo Franco e Vagner Aragão permanecem nas selecções femininas de iniciadas e juvenis, enquanto Paulo Branco lidera o trabalho nos juvenis masculino.

Os trabalhos de preparação da temporada tiveram início no passado mês de Dezembro, sendo que o Pavilhão da Levada será o 'quartel-general' dos jovens atletas da Região e, por isso, é lá que vai decorrer a maioria dos treinos. Ao longo da temporada deverão ocorrer estágios concentrados e participação em eventos competitivos.

No arranque destes trabalhos, a Associação de Voleibol da Madeira convocou grupos de vinte atletas para observação em cada uma das formações, oriundos de clubes como AD Machico, Arca D’Ajuda, C Escola da Levada, CD Carvalheiro, CDE B+S Santa Cruz, CS Madeira, CS Marítimo, GD Estreito e Juventude Atlântico Clube – Salesianos.

Os treinadores

Ricardo Franco, é um técnico reconhecido, com um longo trabalho nos escalões de formação, tendo na época transacta, com a selecção de cadetes feminina, obtido o 3.º lugar no XXVII Torneio Centenário - Açores

Vagner Aragão, é um técnico com uma vasta e reconhecida experiência no panorama do voleibol madeirense, que assumirá o trabalho de selecção pelo terceiro ano consecutivo. No seu percurso recente foi finalista vencido do XXV Torneio Centenário – Açores com a selecção de juvenis feminino para além de ter sido durante várias temporadas treinador de equipas séniores femininas e masculinas

Paulo Branco, soma quatro participações em competições nacionais ao comando das selecções regionais, tendo na época passada sido finalista vencido do escalão no XXIX Torneio Centenário – Açores, consolidando um trabalho técnico e de incentivo para a modalidade, com os jovens neste género.