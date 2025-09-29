Crimes de milhões punidos com multas de tostões no tribunal do Funchal

Três gerentes de várias empresas de trabalho temporário sediadas na Madeira faltaram ao dever de pagar as contribuições para a Segurança Social e os impostos à Autoridade Tributária. Acumularam dívidas de 8,5 milhões de euros ao longo de vários anos, até às sociedades ficarem na insolvência. Nos últimos anos já foram condenados em cinco julgamentos criminais. Mas as penas podem ser consideradas ligeiras: no total, têm multas de cerca de 7 mil euros para pagar. A história faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

O destaque fotográfico na primeira página está reservado para o Clube Desportivo Nacional, que ontem foi a Braga vencer por 0-1. No sábado, a equipa madeirense recebe o Moreirense.

Nesta edição há também muitas contas sobre as finanças públicas. Há um relatório de execução do PIDDAR que evidencia que o investimento público se manteve consistente e ultrapassou os 485 milhões de euros em 2024. Fica-se a saber que foram pagos três milhões aos agricultores madeirenses via orçamento regional e que a Madeira multiplicou por 100 o aproveitamento de resíduos de construção.

Referência ainda para a violência na Zona Velha, onde um vizinho atirou pedras e acabou com uma festa de casamento num restaurante.

Por fim, há a notícia de que o Festival de Órgão regressa em Outubro com 11 concertos.

