Tony Blair considerado para liderar autoridade de transição em Gaza

O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair estará a ser considerado para liderar uma autoridade de transição na Faixa de Gaza pela Branca no âmbito do plano de paz dos Estados Unidos, foi hoje noticiado.

Vários órgãos de comunicação social britânicos, como a estação pública BBC, a revista Economist e o jornal Daily Telegraph, avançaram que Blair ter-se-á disponibilizado para liderar a Autoridade Internacional Transitória de Gaza (Gaza International Transitional Authority, GITA), uma administração inspirada nos casos das transições de Timor-Leste e Kosovo.

Segundo o Economist, Blair manifestou-se "disponível para sacrificar o seu tempo", tendo imposto como condições que o poder seria eventualmente transferido para a Autoridade Palestiniana e que os palestinianos não seriam forçados a sair do território.

A última proposta, debatida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes árabes no âmbito da Assembleia da ONU que decorre em Nova Iorque, propõe que Gaza seja gerida por um organismo de transição, apoiado pelas Nações Unidas e pelos países do Golfo, antes de ser devolvida aos palestinianos.

Blair, que foi primeiro-ministro do Reino Unido de 1997 a 2007, manteve conversações de alto nível com todas as partes para tentar pôr fim à guerra e delinear o futuro de Gaza após um cessar-fogo, incluindo o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Depois de sair do Governo britânico, Blair foi enviado para o Médio Oriente pelo Quarteto de potências internacionais (EUA, UE, Rússia e ONU) durante oito anos, entre 2007 e 2015, com o objetivo de desenvolver economicamente a Palestina e criar as condições para uma solução de dois Estados.

Um texto patrocinado pela França e pela Arábia Saudita e recentemente aprovado por larga maioria na Assembleia-Geral, que defende a criação de uma "missão internacional temporária de estabilização" em Gaza, sob os auspícios da ONU.

Esse mecanismo pretende assegurar "garantias de segurança à Palestina e a Israel", preparando o terreno para um cessar-fogo duradouro e para negociações políticas mais amplas no Médio Oriente.