Netanyahu declara que reconhecimento da Palestina não "vinculará Israel"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o reconhecimento do Estado da Palestina por 10 países no domingo "não vinculará de forma alguma Israel".

"A vergonhosa rendição de alguns líderes ao terrorismo palestiniano não vinculará de forma alguma Israel. Não haverá Estado palestiniano", declarou o líder israelita numa mensagem divulgada pelo seu gabinete.

Benjamin Netanyahu disse também no domingo que não haveria um Estado palestiniano, quando chegaram os primeiros reconhecimentos do Estado palestiniano por 10 países, como Portugal, Reino Unido e Austrália, na véspera da Assembleia Geral da Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, opôs-se ao reconhecimento de um Estado palestiniano, mas informou hoje que prometeu aos líderes árabes e muçulmanos que não ia permitir que Israel anexasse a Cisjordânia, na Palestina.

Depois de vários países anunciarem a intenção de reconhecer a Palestina no verão, o ministro das finanças israelita, Bezalel Smotrich, apresentou uma proposta para que Israel anexasse 82% da Cisjordânia.

Donald Trump na terça-feira discutiu a situação em Gaza, à margem da Assembleia Geral da ONU, com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o emir (líder) do Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani e os representantes do Egito, Indonésia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

De acordo com duas pessoas familiarizadas com a conversa, Trump apresentou uma proposta para pôr fim às hostilidades no enclave palestiniano, que incluía o compromisso de impedir a anexação israelita da Cisjordânia e mais detalhes sobre a governação e a segurança na zona após o conflito, segundo a agência de notícias EFE.

Netanyahu vai reunir-se com Trump, o seu principal aliado, na segunda-feira, em Washington, nos EUA.

Uma comissão independente da ONU, relatores de direitos humanos, Organizações Não Governamentais e um número crescente de países descrevem a ofensiva militar israelita contra a Faixa de Gaza como genocídio, onde já morreram mais de 65.200 pessoas, incluindo mais de 19.000 crianças, segundo dados palestinianos.

A guerra em curso foi desencadeada pelos ataques liderados pelo movimento muçulmano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.