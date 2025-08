Estratégia dos portos vai posicionar Portugal no centro do desenvolvimento

A Associação dos Portos de Portugal (APP) defendeu ontem que a estratégia do Governo para este setor vai posicionar Portugal no centro do desenvolvimento económico e da transição energética.

"Acreditamos que a implementação da estratégia Portos 5+ permitirá posicionar os portos de Portugal como pilares centrais do desenvolvimento económico, da transição energética e da integração logística internacional, com impactos positivos nas comunidades e nas empresas", considerou a APP, em resposta à Lusa.

A associação, que participou na construção desta estratégia, congratulou-se com a sua ambição e visão de futuro para o setor.

Para a APP, este documento traduz os objetivos definidos entre o Governo e os principais agentes do setor portuário, sobretudo, a sustentabilidade, a digitalização, a competitividade, a intermodalidade e a eficiência logística.

A estratégia Portos 5+, para promover o crescimento do setor portuário em 10 anos, prevê o investimento de 4 mil milhões de euros, dos quais 75% privado, e o lançamento de 15 novas concessões, anunciou, na quarta-feira, o Governo.

Segundo o Governo, um dos eixos estratégicos passa por aumentar o crescimento das estruturas portuárias, com um investimento privado de cerca de três mil milhões de euros e de mil milhões da Autoridade Portuária e fundos comunitários.

Está também previsto o lançamento de 15 novas concessões até 2035, "para as quais as recentes alterações legislativas, que permitirão atribuir concessões até 75 anos, são essenciais", destacou o Governo.

Entre os investimentos planeados estão um novo terminal de contentores na zona Norte e expansão do terminal Ro-Ro (Roll on -- Roll off) na zona Sul do Porto de Leixões, em Matosinhos, bem como a expansão e modernização dos terminais atuais do Porto de Aveiro e novo terminal Ro-Ro, com enfoque no 'cluster' automóvel do Centro.