Marítimo vence Nacional e conquista 1.ª edição do Troféu Cidade do Funchal

O Marítimo conquistou a 1.ª edição do Troféu Cidade do Funchal ao vencer o Nacional por 3-0, em jogo disputado, esta tarde, no Estádio dos Barreiros.

A formação verde-rubra adiantou-se no marcador com golos de Romain Correia (31’) e um auto-golo de Ulisses (38’). Já perto do fim, Francisco Gomes fechou a contagem aos 88 minutos, selando o triunfo maritimista no dérbi madeirense.