Governador de Illinois acredita que Trump quer "invasão" militar em Chicago

O governador de Illinois, J.B. Pritzker, manifestou-se hoje convicto de que a administração norte-americana liderada por Donald Trump planeia "uma invasão por tropas norte-americanas" em Chicago, capital daquele estado norte-americano.

"Ninguém na administração, nem o Presidente, nem sob a sua autoridade, me contactou a mim ou ligou a qualquer pessoa sob a minha gestão ou para o presidente da câmara de Chicago. (...) Portanto, é evidente que, secretamente, planeiam uma invasão por tropas americanas", afirmou o democrata J.B. Pritzker, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

Depois de Los Angeles, em junho, e de Washington, em meados deste mês, a administração de Donald Trump anunciou o envio de polícias e militares federais para outras cidades democratas como Chicago, Nova Iorque, Baltimore e Boston, dando como justificação a criminalidade urbana.

Há uma semana, JB Pritzker, que é um dos principais opositores do Presidente republicano, já tinha acusado Trump de "fabricar crises" para justificar o envio de militares para determinados estados democratas.

Acusando-o de "ditador", Pritzker lançou ainda a suspeita de que Trump tenha "outros objetivos como impedir ou assumir o controlo das eleições intercalares de 2026".

No sábado, o presidente da Câmara de Chicago, o democrata Brandon Johnson, revelou que assinou uma ordem executiva que inclui o departamento de polícia de Chicago, que não deve colaborar com os militares em eventuais patrulhas ou na aplicação da lei de imigração civil.

"Não queremos ver tanques nas nossas ruas. Não queremos ver famílias destruídas. Não queremos que as nossas avós sejam atiradas para a parte detrás de carrinhas não identificadas. Não queremos ver os habitantes de Chicago sem-abrigo perseguidos ou a desaparecerem às mãos de agentes federais", disse Johnson.

Na semana passada, a imprensa norte-americana noticiava que a administração de Donald Trump planeia há semanas o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago para intensificar a repressão contra o crime e a imigração.

Segundo o jornal The Washington Post, o Pentágono (Departamento de Defesa) está a elaborar planos que poderão mobilizar milhares de membros da Guarda Nacional já em setembro para a terceira maior cidade do país.

Um responsável do Pentágono recusou-se a confirmar as informações, alegando que o departamento não iria especular sobre operações com outras entidades, segundo as notícias citadas pela AFP.