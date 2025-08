Começou a missa da festa madeirense do Santíssimo Sacramento em New Bedford

Começou agora, às 9 horas, em New Bedford (14 horas em Portugal), a missa solene em honra ao Santíssimo Sacramento.

A celebração é presidida pelo bispo da Diocese de Fall River, Edgar da Cunha (natural do Brasil) e conta com a presença dos cerca 100 festeiras da comissão da 109.ª edição da Festa Madeirense do Santíssimo Sacramento e ainda do representante do Governo Regional da Madeira, o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel e do conselheiro das comunidades madeirenses dos Estados Unidos da América, Leonel Teixeira, entre outras entidades locais do estado Massachusetts e do embaixador de Portugal nos Estados Unidos e do cônsul de Portugal em New Bedford.

Depois da celebração haverá procissão em honra do Santíssimo Sacramento e, na parte da tarde, haverá a famosa parada com carros alegóricos, que leva a fechar uma grande parte das ruas da cidade de New Bedford.