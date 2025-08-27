EB1/PE da Lombada representada em conferência internacional Erasmus+ na Bulgária

O último encontro do projeto Erasmus+ 'STEAM – Innovative Teaching in the Digital Era' teve lugar na Bulgária, entre os dias 25 e 27 de Agosto, reunindo docentes de vários países europeus. A EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol marcou presença através das professoras Adriana Ferreira e Albertina Faria, que representaram Portugal neste momento de partilha e cooperação internacional.

A conferência internacional decorreu na SU 'Ekzarh Antim I' Kazanlak, Bulgaria, e contou com a participação de professores da Bulgária, Estónia, Noruega, Portugal e Grécia. Foram apresentadas aulas inovadoras e interdisciplinares, elaboradas em colaboração por equipas internacionais e reunidas num e-book.

Entre os convidados especiais estiveram a Rumyana Grozeva – coordenadora do Polo Europeu de Inovação Digital 'Zagore' e docente da Universidade de Sófia 'St. Kliment Ohridski' – e a professora associada Aksenia Tileva, da Faculdade de Pedagogia da Universidade Trácia – Stara Zagora, que destacou a qualidade e o potencial pedagógico das aulas apresentadas.

Durante a conferência foram dados a conhecer dez planos de aulas interdisciplinares inovadoras, criados por equipas transdisciplinares de professores e testados em escolas parceiras ao longo de cinco mobilidades internacionais. As sessões foram conduzidas em búlgaro e inglês. Houve ainda espaço para workshops práticos, nos quais os participantes puderam experimentar algumas das ferramentas digitais aplicadas nos planos de aula.

A organização do evento esteve a cargo de Natasha Dzhurkova, coordenadora do projeto, contando com a colaboração das professoras Stanimira Valcheva, Alexandrina Shomova e Rositsa Mincheva.

Para além dos trabalhos académicos, houve também oportunidade de conhecer a cultura, a natureza e a história da Bulgária, tornando a semana especialmente enriquecedora.

O encontro revelou-se um momento marcante a nível profissional e humano, fortalecendo a cooperação internacional e a compreensão intercultural entre todos os participantes.