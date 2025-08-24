Protecção Civil registou 38 ocorrências e três mereciam maior preocupação

A Proteção Civil contabilizou hoje 38 incêndios rurais, que mobilizaram 1.193 operacionais, com três fogos de maior preocupação para o dispositivo de combate em Vila Verde, Cabeceiras de Basto e Sabrosa.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, entre as 00:00 e as 17:00, registaram-se em Portugal continental "38 incêndios, 10 dos quais durante o período noturno, que envolveram 1.193 operacionais, 290 veículos terrestres e realizado 102 missões com os meios aéreos".

"Em todo o país, a esta hora, em ocorrências ativas, estão empenhados 425 operacionais, 110 veículos e 13 meios aéreos", afirmou o responsável, pelas 19:00, no ponto da situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras).

As três situações que apresentavam a essa hora "maior preocupação" eram as ocorrências em Vila Verde, Cabeceiras de Basto, e Sabrosa, que empenhavam 353 operacionais, 93 veículos e 11 meios aéreos.