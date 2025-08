Bruxelas abre consulta pública sobre taxas e serviços nos aeroportos da UE

A Comissão Europeia lançou hoje uma consulta pública para avaliar a eficácia de três diplomas legislativos da União Europeia (UE) que regulam o acesso e os preços dos serviços nos aeroportos europeus, anunciou o executivo comunitário.

A iniciativa convida cidadãos, profissionais do setor e especialistas a darem o seu contributo sobre as regras relativas às taxas aeroportuárias, à distribuição de faixas horárias ('slots') e aos serviços de assistência em escala nos aeroportos da UE.

Em comunicado, a Comissão explica que o objetivo é perceber se a legislação atualmente em vigor -- nomeadamente o Regulamento sobre 'Slots', a Diretiva sobre Assistência em Escala e a Diretiva sobre Taxas Aeroportuárias -- continua a ser eficaz face às novas condições do mercado e às prioridades ambientais.

Estas regras têm impacto direto no valor que as companhias aéreas pagam para utilizar infraestruturas aeroportuárias, refletindo-se também no preço final dos bilhetes comprados pelos passageiros.

Influenciam ainda a disponibilidade de ligações aéreas, os tempos de espera e a qualidade dos serviços, como o manuseamento de bagagens.

A consulta irá considerar tendências recentes, incluindo a consolidação do mercado, desafios relacionados com a capacidade dos aeroportos, escassez de mão-de-obra, aumento da concorrência por parte de companhias e aeroportos não europeus e a necessidade de descarbonização do setor.

As contribuições recolhidas servirão também para identificar oportunidades de simplificação das regras e de redução da carga administrativa.

A consulta pública estará aberta até 28 de outubro, no endereço https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14193-Aviation-fitness-check-of-EU-airport-legislation_en .