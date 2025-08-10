PSD/M reconhece papel fundamental da comunidade venezuelana ao serviço da Região

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira acompanhou os três dias da Festa Luso-Venezuelana na Ribeira Brava, um evento que, no entender do deputado Carlos Fernandes, representa “uma grande e importante demonstração do nosso apoio e do nosso reconhecimento a esta comunidade”.

Aliás, vinca o deputado Social-democrata, "hoje queremos destacar o espírito trabalhador e empreendedor desta comunidade, uma comunidade que nunca deixou de trabalhar mesmo nos momentos mais difíceis e que regressou à nossa Região trazendo consigo toda a esperança e toda a vontade de recomeçar”. Recomeços esses que, embora nem sempre fáceis, têm sido “importantes para o nosso desenvolvimento económico e social”.

Carlos Fernandes que, ainda a este propósito, fez questão de salientar que esta é mais uma forma do PSD demonstrar todo o seu apoio à comunidade que regressou da Venezuela.

“Estamos, estivemos e continuaremos a estar, sempre, ao lado daqueles que nunca perderam a esperança e dos que, mesmo depois de terem passado por várias dificuldades, vieram acrescentar muito à nossa Região” refere, por fim, o deputado e também Presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD/M, rematando ao lembrar que é importante não esquecer que esta comunidade “paga os seus impostos na Madeira e contribui efetivamente para a economia regional, trazendo mão de obra qualificada e ajudando à criação de postos de trabalho por toda a Ilha".