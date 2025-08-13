Homem detido por abuso sexual de menor em Vila do Conde

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve, no dia de ontem, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciárias, um homem fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, praticados entre fevereiro e maio de 2025, em Vila do Conde, sendo vítima uma menor de 13 anos.

O suspeito e a vítima conheceram-se através de uma rede social, tendo mantido durante aquele período, diversos encontros em que foram praticados atos sexuais de relevo, refere a PJ.

A investigação teve origem numa comunicação dos vizinhos da vítima à GNR, referindo que na zona da residência da familiar tinham avistado já por diversas vezes o homem.

Após este alerta, a GNR acabou por o abordar e identificar quando este se encontrava na proximidade da residência de uma familiar da vítima, referindo que se encontrava à espera da namorada.

Dado os fortes indícios da existência de crimes de natureza sexual, a GNR de imediato ativou a PJ, que no desenvolvimento de diversas diligências de investigação, conseguiu reunir prova bastante para proceder à detenção do presumível autor.

O detido, sem antecedentes criminais, foi presente às autoridades judiciárias competentes junto do DIAP de Vila do Conde para submissão a primeiro interrogatório judicial no TIC de Matosinhos.

Ficou sujeito às seguintes medidas de coação: proibição de contactos com a menor, proibição de aproximação da menor até 200 m, e apresentações semanais.