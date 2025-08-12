Hotel Aqua Natura ostenta selo “Produto da Madeira” no fabrico de pão artesanal

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve esta manhã no Hotel Aqua Natura, no concelho do Porto Moniz, para assinalar a atribuição do selo “Produto da Madeira” à área de restauração da unidade hoteleira (Natural Pools Beerhouse) no fabrico de pão artesanal. O governante congratulou-se com esta adesão, sublinhando que a iniciativa “valoriza o produto local e associa a nossa identidade à oferta turística de excelência”.

Criada em 2011, a marca “Produto da Madeira” distingue produtos agrícolas, agro-alimentares e artesanais obtidos na Região, garantindo a sua origem e autenticidade. De acordo com um inquérito realizado em 2018, trata-se de uma marca amplamente reconhecida e valorizada pelos consumidores, com procura privilegiada junto de distribuidores locais e externos. Actualmente, segundo dados revelados pelo governante, “encontram-se registadas 5.811 entidades, entre empresas e empresários em nome individual”, no sistema de certificação.

No caso do Hotel Aqua Natura, o selo passa a identificar cinco variedades de pão artesanal produzidas localmente: Pão de Casa com batata-doce, Bolo do Caco, Pão com Chouriço, Bolo de Noiva e Pão de castanha com mel, afirmou o empresário Francisco Nunes na ocasião frisando que respeita “uma receita tradicional que os antepassados foram transmitidos”.

A produção anual estimada ultrapassa as 30 mil unidades e visa não só o consumo interno do hotel, mas também a venda ao público. Segundo a administração, esta aposta pretende reduzir a pegada carbónica e estimular a economia de proximidade, reforçando a ligação entre a oferta turística e os produtos regionais.

Nuno Maciel frisou que o reconhecimento da marca é “um estímulo para manter as tradições, respeitar a gastronomia regional e garantir padrões de qualidade que nos distinguem no mercado”, acrescentando que iniciativas como esta “acrescentam valor económico ao mesmo tempo que fortalecem a imagem da Madeira como destino autêntico e diferenciado”.

Queremos demonstramos não só para mostrar as nossas paisagens, mas para mostrar os nossos produtos da nossa terra”, referindo-se à iguaria e aproveitando para destacar a diminuição da pegada ecológica uma vez que o processo e a matéria-prima são do município respeitando a sustentabilidade.