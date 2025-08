Uma moto pode furar filas de trânsito?

A sinistralidade rodoviária aumentou 61% na última década na Região Autónoma da Madeira. Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa do dia 27 de Julho, há mais quatro acidentes de viação por dia do que em 2014 e o número de feridos aumentou 34%.

Destes, muitos deles são motociclistas. Aliás, a PSP confirma que “há uma correlação directa entre a gravidade das consequências físicas dos acidentes e os veículos de duas rodas”. Praticamente uma em três mortes na Madeira são motociclistas ou penduras.

Entre vários outros casos, na manhã de ontem um motociclista ficou ferido na sequência de um acidente na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

O sinistro envolveu a moto, um autocarro e um outro automóvel. Nos comentários à notícia nas redes sociais, várias pessoas afirmaram ter presenciado o sinistro e constataram que o acidente ocorreu quando o motociclista tentava furar as filas de carros, tendo sido atingido pela porta de um carro e colidido com o pesado.

Mas será que é permitido as motos furarem filas de trânsito?

Perante um engarrafamento, é comum vermos motos passar por entre os restantes veículos. Uma prática conhecida pelos motociclistas como ‘filtering’ ou ‘lane splitting’.

De acordo com o site Automóvel Club de Portugal, “a habitual condução de motos em ziguezaguear entre os restantes veículos na estrada é considerada ilegal”.

Isto porque no Artigo 15.º do Código de Estrada está explícito que “quando há mais do que uma via de trânsito no mesmo sentido e o trânsito está parado ou condicionado, os condutores não podem sair da sua fila para outra mais à direita, excepto para mudar de direcção, parar ou estacionar. Se violado, a coima varia entre 120 e 600 euros”.

Caso a circulação aconteça em vias paralelas e o trânsito não esteja condicionado, isto é, haja condições para ultrapassar em segurança, o condutor pode fazê-lo sempre que a manobra seja feita pela esquerda e desde que a manobra seja feita sem perigo de colisão com o veículo que transite no mesmo sentido ou no sentido contrário.