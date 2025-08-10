Renault Clio V 1.0 TCe – Compacto, moderno e com energia para a estrada
Veículo em excelente estado e com manutenção em dia, disponível na Virtualcar.
Este Renault Clio V de 2021, disponível na Virtualcar, é a combinação perfeita entre design e prazer de condução, , sendo uma escolha acertada para quem procura um automóvel versátil e económico.
Equipado com motor 1.0 TCe a gasolina de 90 cavalos, oferece uma condução leve e ágil na cidade, mantendo conforto e estabilidade em estrada.
Com apenas 38.000 km, apresenta-se em excelente estado e com manutenção cuidada. Entre os seus pontos fortes:
· Estilo exterior actual e interior ergonómico;
· Baixos consumos e custos de utilização reduzidos;
· Tecnologia útil no dia-a-dia e bons níveis de segurança;
· Pronto a circular, sem necessidade de intervenções.
Contacte a Virtualcar:
Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678
Virtualcar Santo António
291652704
915325758
Clique aqui para ficar a conhecer todos os automóveis disponíveis.