Google anuncia cabo submarino Sol que liga EUA, Bermudas, Açores e Espanha

A Google anunciou hoje o cabo submarino Sol que vai ligar os EUA, Bermudas, Açores e Espanha, o qual irá complementar e interligar-se com o cabo submarino Nuvem, que tinha sido anunciado em 2023.

"Hoje, anunciamos o Sol, um novo sistema de cabos submarinos transatlânticos para ligar os EUA, as Bermudas, os Açores e Espanha", refere a tecnológica no seu blogue, referindo que "o nome escolhido é uma referência aos pontos de amarração do sistema de cabos em climas mais quentes".

O Sol "completa um investimento único na resiliência transatlântica juntamente com o cabo submarino Nuvem --- com os dois sistemas a interligarem-se de forma terrestre nos Açores, Bermudas, Estados Unidos e Península Ibérica", adianta.

O cabo Sol vai ser fabricado nos EUA e, quando estiver operacional, "irá aumentar a capacidade e a fiabilidade da nossa rede crescente de 42 regiões do Google Cloud em todo o mundo, ajudando a satisfazer a procura crescente dos clientes por serviços da Google Cloud e de IA nos EUA, na Europa e em outros locais".

De acordo com a empresa, na Flórida, será Palm Coast a receber o cabo Sol nos EUA.

"Iremos estabelecer uma parceria com a DC BLOX para a amarração do cabo e estabelecer um novo 'hub' de conectividade na Flórida, vulgarmente chamado o Estado do Sol" e "iremos desenvolver também uma rota terrestre a ligar Palm Coast à nossa região Cloud na Carolina do Sul", acrescenta.

Quando o projeto estiver concluído, "o Sol será o único cabo de fibra ótica em serviço entre a Flórida e a Europa".

Em Espanha, "iremos fazer uma parceria com a Telxius para disponibilizar a infraestrutura necessária à amarração do cabo Sol em Santander, integrando ainda mais a região Google Cloud em Madrid na nossa rede global", adianta a Google.

"O Governo dos Açores dá as boas-vindas com grande entusiasmo a este investimento importante na região e felicita a Google pela sua abordagem visionária, pioneira e estratégica, que está plenamente alinhada com a nossa visão: a de que os Açores são um pólo importante e estratégico para a conectividade digital na Europa e no Atlântico Norte", afirma o vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, citado em comunicado.

Por sua vez, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, salienta que "promover a expansão e a modernização da infraestrutura de cabos submarinos, com vista ao reforço da conectividade internacional e da competitividade digital do país, é um objetivo essencial do governo para o desenvolvimento do nosso país".

O projeto do novo cabo Sol da Google, "com 16 pares de cabos de fibra óptica e o potencial para fornecer redundância ao cabo Nuvem, também da empresa, irá aumentar a resiliência e responder à crescente procura de infraestruturas digitais em Portugal e na Europa", acrescenta o governante.

Para a vice-presidente da Câmara de Palm Coast, Theresa Carli Pontieri, este é um "momento marcante" para Palm Coast, Flagler Beach e Flagler County, sendo uma porta de entrada para uma conectividade global sem precendetes que irá atrair ainda mais indústrias de alto calibre.

"A DC BLOX orgulha-se e está honrada em expandir a infraestrutura digital fundacional, vital para o crescimento da economia da Flórida", adianta o administrador responsável pelas receitas ('chief revenue officer'), Chris Gatch, citado em comunicado.

"Ao apoiar o cabo Sol da Google, juntamente com a capacidade para cabos adicionais, o novo campus da Estação de Amarração de Cabos de Palm Coast fortalece a posição da Flórida como uma ligação para as comunicações globais", acrescenta.

Por sua vez, Gema Igual, presidente da Câmara Municipal de Santander, sublinha que a autarquia está empenhada em facilitar este tipo de infraestruturas porque a sua implementação atrai investimentos, talento, empresas tecnológicas e gera empregos.

Também o presidente executivo (CEO) da Telxius, Mario Martín, e a ministra do Interior das Bermudas, Alexa Lightbourne, saúdam o investimento da Google.