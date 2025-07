Carlos Pereira nas comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde

O deputado madeirense Carlos Pereira, eleito à Assembleia da República pelo círculo de Setúbal, vai integrar a comitiva presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, nas comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde, em representação do grupo parlamentar do PS.

O parlamentar integra o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal /Cabo Verde e, por isso, segue nesta visita que decorre nos dias 4 e 5 de Julho, a convite do Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.

Programa da Visita

Dia 4 de Julho - visita ao Tarrafal

9h30 – Partida para visita à Ilha de Santiago, acompanhados pelo Chefe de Missão Adjunto da Embaixada de Portugal

11h30 – Visita ao “Museu da Resistência”, antigo campo do Tarrafal

Dia 5 de Julho

10h00 - Sessão Solene na Assembleia Nacional

13h00 - Almoço oferecido aos Chefes de Estado convidados pelo Presidente da República

15h00 – Desfile de Forças de Segurança e Forças Vivas (Avenida Cidade de Lisboa)

18h00 - Sessão Evocativa do Cinquentenário da Independência Nacional, no Largo do Quartel Jaime Mota (contíguo ao Palácio do Presidente da República).

19h00 - Recepção Oficial oferecida pelo Presidente da República nos Jardins do Palácio