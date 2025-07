Marcelo considera "imparável" cooperação entre Portugal e Cabo Verde

O Presidente da República classificou hoje como "imparável" a cooperação entre Portugal e Cabo Verde, depois de o homólogo do arquipélago ter designado a relação como "farol de entendimento", durante as comemorações dos 50 anos de independência, na Praia.

"Em todas as áreas, a cooperação foi impressionante" na construção do país, "em termos de financiamento e de apoio setorial, área a área, e multiplicou-se já no novo século, com os diversos governos. É imparável", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, após a sessão solene no parlamento e antes de uma parada militar.

"Criámos uma parceria que é verdadeiramente única, singular, nos dois sentidos", com mais de 20 mil portugueses nas ilhas e mais de 50 mil cabo-verdianos em Portugal.

São diásporas unidas quando se encontram no exterior, tal como os dois estados agem "em conjunto nas organizações internacionais: estamos sempre acertados", resumiu.

Com o segundo mandato a chegar ao fim, Marcelo Rebelo de Sousa faz as contas: "em 10 anos devo ter estado por cá cerca de 20 vezes", nos mais diversos eventos, "como os presidentes de Cabo Verde passaram a vida em Portugal".

O arquipélago celebra hoje 50 anos de independência, proclamada no Estádio da Várzea (atual baixa da cidade da Praia) a 05 de julho de 1975 e colocando termo ao regime colonial português no arquipélago.

O programa de celebrações decorre na capital e além da sessão solene no parlamento inclui um desfile militar e uma sessão evocativa com intervenções de alguns dos chefes de Estado visitantes (Portugal, Guiné-Bissau, Senegal e Luxemburgo), agendada para as 18:00 (20:00 em Lisboa).

Ao mesmo tempo, um programa cultural alargado inclui exposições, conferências e espetáculos musicais com dezenas de artistas em diferentes pontos da cidade.