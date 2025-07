Hamas e Israel retomam negociações indiretas antes do encontro Trump-Netanyahu

Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas deverão ser hoje retomadas no Qatar, com o objetivo de alcançar tréguas na Faixa de Gaza, depois de o Presidente norte-americano ter dito que espera conseguir um acordo esta semana.

Donald Trump, que irá encontrar-se hoje à noite (hora de Lisboa) com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Washington, admitiu que há "uma boa hipótese" de ser alcançado em breve um acordo de cessar-fogo para o enclave palestiniano devastado por 21 meses de guerra.

"Já resgatámos muitos reféns, mas quanto aos restantes reféns, um bom número será libertado. Esperamos concluir isso [ainda] esta semana", avançou aos jornalistas.

Antes de viajar para os Estados Unidos, Netanyahu admitiu que a reunião com Trump na Casa Branca em Washington poderia "ajudar a promover o resultado que todos esperam".

Uma autoridade palestiniana próxima das discussões referiu hoje que as negociações indiretas entre o movimento islamita palestiniano Hamas e Israel deveriam ser retomadas em Doha às 12:30 TMG (13:30 em Lisboa), mas, até ao momento, não há confirmação de que tenham sido reiniciadas.

A ideia é focar as conversações nos "mecanismos de implementação" de um acordo de cessar-fogo e numa "troca dos reféns" israelitas mantidos em Gaza e palestinianos mantidos em Israel, acrescentou a mesma fonte, citada pela agência de notícias francesa AFP sob anonimato.

O encontro entre Trump e Netanyahu deverá acontecer cerca das 18:30 locais (23:30 em Lisboa) e decorrerá sem a habitual presença de jornalistas, informou a Casa Branca (presidência norte-americana).

Este é o terceiro encontro entre o Presidente norte-americano e o primeiro-ministro israelita em menos de seis meses.

Trump tem pressionado o aliado israelita para que seja alcançada uma trégua na Faixa de Gaza, território mergulhado numa grave situação humanitária.

De acordo com a mesma autoridade palestiniana conhecedora das discussões no Qatar, realizou-se no domingo à noite uma sessão exploratória em Doha, entre os mediadores, para uma "troca de opiniões sobre o mecanismo para a troca de reféns e prisioneiros, o cessar-fogo e a retirada [israelita]" da Faixa de Gaza.

A delegação do Hamas estava numa sala e a delegação israelita noutra, no mesmo edifício, relatou.

"O Hamas está a falar a sério e empenhado em chegar a um acordo para pôr fim à guerra e ao sofrimento do nosso povo, desde que o lado israelita demonstre boa-fé e não procure obstruir ou atrasar o processo", afirmou ainda.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 57 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.