Trump afirma que Israel aceitou cessar-fogo de 60 dias em Gaza e intima Hamas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que Israel aceitou um cessar-fogo de 60 dias em Gaza e intimou o movimento palestiniano Hamas a aceitar os termos do mesmo, sob pena de a "situação piorar".

"Os meus representantes tiveram hoje uma longa e produtiva reunião com os israelitas sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para pôr fim à guerra", publicou Trump na rede social Truth.

"Espero, para bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar --- SÓ VAI FICAR PIOR", adiantou.