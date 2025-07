Trump diz que será "muito firme" com Netanyahu para obter cessar-fogo em Gaza

O Presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que vai ser "muito firme" com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para garantir um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Muito firme, muito firme", respondeu Donald Trump quando questionado sobre a atitude em relação a Benjamin Netanyahu, que deverá chegar a Washington, na segunda-feira.

"Mas ele [Netanyahu] também o quer. Vem cá na próxima semana. Ele também quer acabar com isto", acrescentou o Presidente norte-americano enquanto visitava um novo centro de detenção para imigrantes ilegais na Florida (sudeste dos EUA).

Antes de partir para este centro, apelidado de "Alcatraz dos Jacarés", Trump tinha dito que os EUA estavam a pressionar para que uma trégua entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, no poder na Faixa de Gaza, fosse concluída rapidamente.

"Esperamos que isso aconteça, e esperamos que aconteça durante a próxima semana", disse.

A rápida resolução da guerra de 12 dias entre Israel e o Irão reacendeu as esperanças de um fim para os combates em Gaza, onde mais de 20 meses de confrontos criaram condições humanitárias catastróficas para uma população de mais de dois milhões de pessoas.

Na sexta-feira, Trump já tinha afirmado que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas "estava próximo", apesar de os combates continuarem no terreno.

A guerra começou com um ataque sem precedentes do Hamas, em 07 de outubro de 2023, que causou 1.219 mortos do lado israelita, na maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A operação de retaliação israelita causou, até agora, mais de 56.000 mortos palestinianos, na maioria civis, segundo os dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.