Notícias do mercado imobiliário entre destaques da imprensa

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 21 de Julho de 2025.

No Diário de Notícias:

- "Médicos e enfermeiros já entregaram este ano mais de 1200 escusas de responsabilidade"

- "Entrevista Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal. 'Estou cético de que companhias de fora da Europa apareçam' para comprar a TAP"

- "Habitação. Pinto Luz ao DN: Governo já entregou 10.000 casas das 26.000 casas que prometeu"

- "Mercado. Benfica garante colombiano Richard Rios, a mais cara contratação do clube"

- "Guerra. Israel ordena saída de palestinianos e alarga ataques ao centro de Gaza"

- "Novas regras. Brasileiros vivem incerteza com mudanças das regras na imigração"

- "Artes plásticas. Alice dos Reis: 'Parte do meu trabalho serve um propósito quase psicanalítico'"

No Correio da Manhã:

- "PSP com estrangeiros e GNR reforçam segurança nas praias"

- "Mais de metade dos polícias com idade superior a 40 anos"

- "Sporting. Man. United avança mas Gyokeres recua"

- "Benfica. Vieira propõe 'shopping', hotel e estádio para 120 mil pessoas"

- "FC Porto. Dragão quer Froholdt para o meio-campo"

- "Acesso ao Superior. Médias sobem a Português e descem a Matemática"

- "77 mil vagas no ensino público"

- "87 cursos com taxa 0% de desemprego"

- "Banco de Portugal. Montenegro admite manter Centeno"

- "Moçambique. Humoristas e estrelas de TV impedidos de entrar em Maputo"

- "Poupanças. Certificados de aforro pagam mais que depósitos"

- "Viseu. Primos violam menina de 14 anos dois dias seguidos"

No Público:

- "Descongelamento de propinas só avança com reforma da acção social"

- "Médio Oriente. Mais 73 pessoas mortas em busca de comida"

- "Israel anuncia ofensiva terrestre no centro de Gaza e empurra civis para o sul. Organizações humanitárias temem novo enfraquecimento"

- "Aumento de casos. Oito perguntas e respostas sobre a covid-19 neste Verão"

- "Guerra na Ucrânia. Dormir é um bem raro em Kiev devido a ataques à noite"

- "Cuidar dos outros. Trabalho não pago trava descanso e reformas dignas"

- "Orçamento. PS chumba o OE de 2026? Ideia ganha força entre socialistas"

- "Fenómenos extremos. Clima levou preços dos alimentos a subir 300%"

- "Poder colonial. Em Timor, à procura de documentos dos portugueses e dos antigos reinos"

- "Região do Minho. Parque eólico de Arcos de Valdevez será uma 'atrocidade' para o lobo-ibérico"

No Jornal de Notícias:

- "Há casas compradas ao Estado revendidas pelo triplo do preço"

- "Porto. Gaivotas e pombos agressivos atacam turistas à refeição"

- "Lagos. Despedido por avaliação e comentário negativos à empresa no Google"

- "Eleições autárquicas. 'Temos um grupo de amigos a liderar Matosinhos desde sempre'. Bruno Pereira, candidato do PSD/CDS a presidente"

- "Educação. Vão abrir 19 residências de estudantes no arranque do ano letivo"

- "Arte urbana. Murais dão vida e orgulho a Arcos de Valdevez"

- "Setúbal. Javalis da Arrábida invadem jardins da cidade"

- "Sporting. Manchester paga mais por Gyokeres mas jogador prefere o Arsenal"

- "FC Porto. Proposta de 18 milhões por jovem médio dinamarquês"

- "Benfica. Richard Ríos troca Palmeiras pela Luz e assina por cinco anos"

- "Verão. Fernanda Serrano sozinha e feliz nas praias da Grécia"

No Negócios:

- "Conversa Capital. José Vieira da Silva. 'Simpatizo com as ideias de dificultar as reformas antecipadas'"

- "Jovens já usaram 25% da garantia pública para comprar casa"

- "Investidor privado. Buck, kiwi, zimbo e loonie. O glossário do dinheiro"

- "Território. Apoio do Estado para emparcelar terras alargado a todo o país"

- "Scut. Empresas que cobravam portagens pedem compensação"

- "União Europeia. Mais de 10% dos fundos da Coesão vão para regiões ricas"

- "Alessandro Giovannini, conselheiro do BCE. Sem euro digital 'podemos sentir impacto direto dos EUA'"

No Jornal Económico:

- "Licenciamentos travam oferta de casas em Lisboa"

- "'Energia e alimentação são geopolíticas'. Paulo Portas diz que a Europa demorou a aperceber-se a importância da segurança alimentar e energética"

- "Montenegro abre a porta a manter Centeno no Banco de Portugal"

- "Tekever compra aeroporto para criar centro de operações no Reino Unido"

- "CGD com nova administração. Entram Stock da Cunha e João Moreira Rato"

- "ANF propõe farmácias a reduzir pressão no SNS"

- "Qatar na TAP evita abusos por parte do acionista Estado"

- "Fórum Oceano quer mais investimento na economia azul"

- "Tecnologia revoluciona setor segurador na Índia"

No Record:

- "Benfica. Ataque final a Félix. Rui Costa tenta garantir regresso nos próximos dias"

- "Benfica. Richard Rios fechado por 27 MEuro"

- "Sporting. Leão avança por Suárez"

- "Arsenal é a praia de Gyokeres"

- "Sporting-Sunderlan. Novo teste à vista de todos"

- "FC Porto. Propostas de 18 MEuro por Froholdt. Dinamarquês de 19 anos é o novo alvo para o meio-campo"

- "Entrevista. Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem: 'No Final da Taça houve um erro e foi assumido'"

No O Jogo:

- "Mercado escaldante. Grandes sem descanso na preparação da época 2025/26"

- "Benfica ficou com Richard Rios"

- "Rui Costa avança para João Félix"

- "Luís Suárez mais perto do Sporting"

- "FC Porto negoceia Victor Froholdt"

- "Dragão Borja Sainz analisado por quem o conhece do Norwich: 'Ficava mais 15 ou 20 minutos a praticar nos treinos"

E no A Bola:

- "Aí está o patrão. Richard Rios. Fechado com o Palmeiras, por Euro27 M, chega amanhã a Lisboa"

- "'Fisicamente, é um cavalo. Vai ter sucesso'. A BOLA falou com Maurício Souza, o treinador que 'desviou' o médio colombiano do futsal para o futebol"

- "João Félix é o próximo"

- "'Treinar o Benfica? Tem lá um bom treinador'. Fenerbahçe de José Mourinho é possível adversário no sorteio de hoje da 3.ª pré-eliminatória da Champions"

- "Sporting. Gyokeres só quer o Arsenal e diz não a Amorim. Manchester United chega aos Euro80 M desejados em Alvalade"

- "Biel no Atl. Mineiro"

- "Negociações com o Almeria por Luis Suárez avançaram mesmo sem o sueco sair"

- "FC Porto. Negociações com o Copenhaga por Victor Froholdt. Proposta de Euro18 M pelo médio dinamarquês de 19 anos"

- "Gonçalo Borges rende Euro10 M mais Euro1M por objetivos"