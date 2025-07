Presidenciais, justiça e imobiliário em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as notícias em destaque nos jornais nacionais nesta terça-feira, 15 de Julho de 2025.

Diário de Notícias:

- "Patrões pediram vistos para 493 trabalhadores imigrantes"

- "Imobiliário. Rendas de lojas no centro do Porto disparam 183% em dez anos"

- "Felipe Pathé Duarte. 'Os esforços para prevenir a radicalização em Portugal são praticamente nulos'"

- "Sporting. Gyokeres a caminho de ser a maior venda dos leões, mas não a mais rentável"

- "Ucrânia. Donald Trump adota tática da guerra comercial e faz ultimato a Putin"

- "Spinumviva. Averiguação a Montenegro sem prazo para terminar"

- "Manuela Eanes. 'Divulgação dos nomes das crianças é ilegal, inconstitucional e eticamente condenável'"

- "Entrevista Jeferson Tenório. 'O discurso de extrema-direita é muito sedutor para o jovem da periferia que quer uma solução rápida'"

Correio da Manhã:

- "Drama em Vila Nova de Gaia. 'Perdi tudo com a cegueira'. Cirurgia às cataratas corre mal"

- "Benfica. Bruno Lage irritado com falta de reforços. Carreras vendido por 50 milhões"

- "Sporting. Luz verde para goleador Luis Suárez"

- "Negócio Gyokeres suspenso"

- "PJ aperta namorado de jovem desaparecida em Tabuaço ao ir deitar o lixo"

- "Atropelamento. Tribunal condena condutor de ex-ministro"

- "Ameaça. Trump dá 50 dias a Putin para acabar com a guerra"

- "Aeroportos. Aterram 758 aviões por dia em Portugal"

- "Estado da Nação. Luís Montenegro vê saúde a melhorar"

- "Matou e está em fuga. Juíza manda GNR prender enfermeira"

- "Acórdão. Burlão do 'Olá Pai, Olá mãe' vai cinco anos para a prisão"

- "Amorim foi a Liverpool homenagear Diogo Jota"

Público:

- "Saúde quer deslocar ambulâncias para hospitais de Almada, Aveiro e Leiria"

- "Reportagem. Demolição de barracas em Loures com forte contestação e à força. 'E agora, onde vou ficar?'"

- "Trump. Irritado com Putin, reforça apoio à Ucrânia"

- "Enzo Maresca. O 'futebol dos 87 minutos' já lhe rendeu pelo menos um título em três equipas"

- "Cientistas. Portugal ganha mais quatro bolsas do Conselho Europeu de Investigação"

- "Prioridades. Os passos do Governo para contrariar 'agenda woke'"

- "Ensino superior. Não tenho notas para Medicina. Que curso devo escolher?"

- "Exportação para EUA. Portugal já perdeu quatro milhões de euros no vinho"

- "Desafio do PS. Montenegro recusa deixar Chega de fora de acordo na defesa"

- "Presidenciais. António Filipe contra direita 'a controlar' todos os cargos"

i:

- "injustiça"

- "Crimes sem castigo"

- "Grávida da Murtosa: a absolvição que desafiou a opinião pública"

- "Os casos de mortes e desaparecimento ainda sem resposta"

- "Luís Grilo, Gisberta, Valentina. Os crimes que chocaram o país"

- "Entrevista a Joana Amaral Dias: 'Todos nós conhecemos pelo menos um psicopata no nosso círculo de convivência mais próximo'"

- "Os julgamentos mediáticos que acabaram em absolvições inesperadas"

Jornal de Notícias:

- "Portugal é o país que mais depende de fundos europeus"

- "Retirados à força das barracas"

- "Presidenciais. António Filipe candidato contra agenda reacionária"

- "Um milhar de novos pobres com deficiência a cada mês"

- "Verão. Ângela Costa em Cuba sem amarras no coração"

- "Ucrânia. Donald Trump faz ultimato de 50 dias a Vladimir Putin"

- "Gaia. Falta de transporte altera férias das crianças"

- "Acidente. Ex-motorista de Cabrita condenado por morte na A6"

- "P. Ferreira. Gomas com haxixe levam jovens ao hospital"

- "Benfica. Barrenechea muito perto de trocar Aston Villa pela Luz"

- "FC Porto. Chico Conceição recusa ser transferido para o Everton"

Negócios:

- "Metade das verbas para grandes obras ficaram por executar"

- "Tarifas dos EUA. Têxtil espera para ver, mas admite 'lay-off' ou despedimentos"

- "Reportagem. Investir em OTRV? 'Abaixo de cinco mil euros é mau'"

- "Metro. Mota-Engil e Zagope aliam-se na corrida à linha Violeta"

- "Radar África. Lourenço inclinado a dizer não ao FMI"

- "Gás. Floene e ERSE reconhecem atrasos nas ligações à rede"

- "Trabalhadores alvo de despedimento em máximos de 12 anos"

Jornal Económico:

- "UE faz ameaça de 72 mil milhões, mas tenta negociar. Donald Trump anunciou taxas alfandegárias de 30% sobre as importações europeias, a partir de 1 de agosto"

- "Bruxelas quer continuar a negociar, mas já prepara medidas de retaliação"

- "Vendas portuguesas de 5,3 mil milhões em risco. PS pede plano de apoio"

- "Gonçalo Castro Pereira: 'PRR têm sido desvirtuados com alargamento dos motivos de resgate'"

- "Montenegro espera 'maior consenso possível' na Segurança e Defesa"

- "Iberdrola vai investir mil milhões em barragem no Tâmega"

- "Vizta investe 105 milhões em projeto na Maia"

- "Trump envia armas para a Ucrânia e ameaça Rússia"

- "Preço do café bate recordes e a Europa é a maior importadora"

- "Cinco reitores contestam regime proposto pelo Governo"

- "Sofia Cartó: 'O lóbi continua a ser visto, erradamente, como símbolo de corrupção'"

Record:

- "Benfica. Enzo está quase. Médio do Aston Villa custa 15 milhões e deve chegar nos próximos dias"

- "Benfica. Dedic apresentado. 'Gosto de jogar no estilo do Benfica'"

- "Sporting. Negócio Gyokeres tremido. Impasse sobre estrutura dos bónus coloca tudo em risco"

- "Rui Borges insiste na alta pressão. Estagio no Algarve sempre a abrir"

- "FC Porto. Guerra por Chico trava acordo. Cláusula sobe amanhã para os 45 MEuro e jogador só quer a Juventus"

O Jogo:

- "FC Porto. Kenneth Taylor é sonho de Farioli. Médio goleador é internacional neerlandês e o técnico conhece-o bem. 30 MEuro - Ajax coloca fasquia altíssima para o negócio"

- "Juventus pode chegar aos 30 MEuro para garantir Francisco Conceição"

- "Benfica. Barrenechea vai ganhar 4,5 MEuro. Acordo com o Aston Villa por horas, mas o jogador já deu o sim"

- "Carreras confirmado no Real Madrid dá lucro histórico aos encarnados"

- "Thiago Almada escapa para o Atlético de Madrid"

- "Sporting. Gyokeres está preso pelos bónus. Frederico Varandas exige que o Arsenal insira 10 MEuro de objetivos concretizáveis"

- "Matheus Reis colocado no radar do Palmeiras"

A Bola:

- "Ao tostão. Sporting recusa nova proposta [por Gyokeres] do Arsenal. Negociação volta a tremer, mas a porta continua aberta.

- "Benfica. Há mais a chegar. Lage à espera de reforços até à Supertaça"

- "Dedic oficializado no dia do arranque da nova época. 'Gosto do estilo do Benfica'"

- "Continua o esforço por Barrenechea"

- "Arábia Saudita. 'É como quando saí do Benfica para o Sporting'. Jorge Jesus oficializado no Al Nassr"

- "NBA. 'Vai ser o ano de chegar lá acima'. Neemias Queta"

- "FC Porto. Kenneth Taylor é o alvo n.º 1 de Farioli. Ajax pede Euro30M pelo médio, mas há fatores que podem ajudar os portistas"

- "Francisco Conceição recusa Everton e está longe da Juve"