Forças de segurança em cheque e TAP em destaque

Bom dia. Sexta-feira, 11 de Julho de 2025 e estas são as principais notícias dos jornais que se publicam em Portugal.

No semanário Expresso:

- "Militares no ativo envolvidos no treino de grupos neonazis"

- "Ministério da Saúde ignorou alerta do TdC e INEM sobre concurso de helicópteros"

- "Não venderemos a TAP sem garantias de que é um bom caminho' [Miguel Pinto Luz]"

- "Decunify, a empresa suspeita de corromper 10 entidades públicas"

- "Banco de Fomento tem Euro6,5 mil milhões para ajudar empresas"

- "Pizarro lidera (por pouco) corrida à Câmara do Porto"

- "Trovante, a entrevista do regresso"

- "Texas: cortes de Trump agravaram tragédia"

- "Como a Outsystems fez milionários"

- "Carlos Moedas avança: 'Ainda tenho muito a dar a Lisboa'"

- "Bugalho escreve a Von der Leyen"

- "Bitcoin bate novo máximo histórico"

- "Papa Leão XIV quer visitar Portugal"

- "Euro30 milhões para as Forças Armadas"

- "Ambiente exige Comporta aberta"

No semanário Nascer do Sol:

- "Maçons em confronto nas eleições presidenciais"

- "Ministério Público. Vão aposentar-se 200 procuradores nos próximos dois anos"

- "Entrevista a Rita Matias, deputada do Chega. 'O tema da remigração vai ter de se colocar em breve'"

- "Entrevista a Francisco Vilaça, diretor-geral da Uber em Portugal. 'Temos três equipas de segurança que investigam todos os casos falados'"

- "Dois anos de Operação Picoas. Fuga ao fisco, negócios imobiliários e automóveis apreendidos dominam processo"

- "TAP. Aprovada venda minoritária da companhia aérea"

- "IRS. Alívio fiscal chegará entre agosto e setembro"

- "Social. Quem eram os reis das festas no verão e da noite de 1995"

- "Automobilismo. O legado de Christian Horner na Fórmula 1"

- "Simone de Oliveira. 'Na minha vida há tragédia, mas também comédia'"

Np Correio da Manhã:

- "Mistério da Murtosa. Mónica queria milhões de Valente"

- "Privatização parcial. Venda da TAP com perda garantida para os contribuintes"

- "Nova ponte sobre o Tejo tem ligação entre Barreiro e Seixal"

- "Pela primeira vez há mais de três mil centenários em Portugal"

- "Morte de 5 militares da GNR. Testemunhas implicam piloto em acrobacias"

- "Tramados por vídeo. Polícias detidos por tortura e sevícias sexuais"

- "Caos na saúde. Grávidas da Margem Sul em risco até setembro"

- "Negociações. 6 milhões separam Félix da Luz"

- "Confirma decisão. Rui Costa é candidato às eleições do Benfica"

- "Sporting. Gyokeres pisca o olho a Amorim"

- "FC Porto. Prpic reforça defesa do dragão"

No Diário de Notícias:

- "PSP e GNR expulsam 64 agentes por crimes graves"

- "TAP. Privados vão ter a gestão, mas Estado terá palavra final em decisões 'criticas'. PS e Chega ameaçam não facilitar privatização"

- "Eleições presidenciais. António José Seguro já tem apoio de 102 presidentes de câmara socialistas"

- "Presidenciais. João Soares e Eduardo Barroso. Dois primos em lados opostos"

- "Homicídio negligente. Piloto de helicóptero que caiu ao Douro indiciado"

- "Ucrânia. Coligação dos Dispostos alarga-se aos EUA e já tem plano para cessar-fogo"

- "Desporto. O ano do leão também nas modalidades"

- "Dinheiro Vivo. Dois em cada cinco alunos vão para cursos profissionais"

- "Memória. Para Spielberg 'não foi nada divertido' filmar 'Tubarão'"

- "Cinema. Na solidão de Ingmar Bergam"

No Público:

- "INEM: três helicópteros de emergência vão custar um milhão por mês ao Estado"

- "Reprivatização. Investidor na TAP terá gestão, mas não poderá decidir sozinho"

- "Srebrenica. Trinta anos depois, a Bósnia é um país à espera de tudo"

- "Parlamento. Redução do IRS aprovada, com novo corte prometido"

- "Investigação. Dois PSP detidos após buscas do MP por suspeitas de tortura"

- "São Tomé e Príncipe. É preciso 'repensar o país, devolver a esperança'"

- "Histórias de exilados. O Curtas Vila do Conde mostra o cinema de Mahdi Fleifel, que filma os refugiados da Palestina"

- "Anjos vs. Joana Marques. O humor português vai estar hoje em tribunal, e a liberdade de expressão, como anda?"

No Jornal de Notícias:

- "GNR desmantela rede de produção de lanchas voadoras"

- "Privatização da TAP avança mas maioria fica no Estado"

- "Piloto suspeito de manobra perigosa em acidente com cinco mortos"

- "Rui Costa dá o peito às eleições"

- "FC Porto. Villas-Boas aponta corrupção às águias"

- "Lisboa. Gangue sequestra e assalta filho de juiz angolano"

- "PSP. Agentes detidos após torturas dentro da esquadra"

- "Impostos. Descida do IRS aprovada com nova redução em 2026"

- "Douro. Vitivinicultores recebem 13 milhões de apoio estatal"

- "Autárquicas. As apostas para a habitação dos candidatos a Gondomar"

No Negócios:

- "TAP à venda. Governo admite receber ações como pagamento"

- "2,2 milhões de famílias com novo alívio de IRS já garantido para 2026"

- "Sobrecarga com custos da casa sobe para máximo da década"

- "Café em Nova Iorque já sente peso das tarifas sobre o Brasil"

- "Contas públicas. Valorização do euro sem impacto no Orçamento"

- "Entrevista a Philippe Claudel [escritor francês]. 'Vivemos na era da estupefação'"

No Jornal Económico:

- "'É essencial que a Europa assegure a sua autonomia estratégica na produção industrial de medicamentos' [João Almeida Lopes, presidente da Apifarma]"

- "Exportações disparam 160% a caminho de novo recorde"

- "Otimismo à espera da reindustrialização europeia"

- "Os efeitos das ameaças no valor das empresas"

- "'Efeito Trump' mantém o mercado em suspenso"

- "Investimento em I&D ultrapassou os 110 milhões de euros"

- "Special Report. Indústria Farmacêutica"

No Record:

- "Benfica. Rui Costa vai com tudo. Anuncia recandidatura e ataca mercado com força"

- "Reunião na Luz com Jorge Mendes para acelerar João Félix"

- "Enzo Barrenechea é alvo para o meio-campo. Médio de 24 anos do Aston Villa esteve emprestado ao Valência"

- "Thiago Almada só quer Benfica"

- "Carreras fechado no Real Madrid por 50 MEuro"

- "Sporting. Gyokeres fica em casa. Continua na Suécia e falha apresentação na Academia"

- "FC Porto. O dia 1 de Farioli. Começa a pré-época"

- "Europeu feminino. Portugal-Bélgica. Ganhar e torcer pela Espanha"

No O Jogo:

- "FC Porto. Reforço central. Prpic foi apresentado e revelou ter Sergio Ramos como referência. 'É o maior clube português e um dos maiores da Europa'"

- "Dragões queimam águias. Carta enviada à Liga critica encarnados pelas suspeições contra ex-árbitros e pedido da suspensão da centralização"

- "Sporting. A última cartada de Gyokeres. Avançado sueco não volta e equipa parte para o estágio algarvio amanhã"

- "Benfica. Cimeira por João Félix. Jorge Mendes esteve na Luz a negociar o regresso. Atacante disposto a baixar salário"

- "Real Madrid vai pagar Carreras em prestações"

- "Rui Costa vai à luta. Presidente anunciou recandidatura para o mandato 2025-2029"

E no A Bola:

- "[Benfica] 50 milhões levam Carreras. Real Madrid bate a cláusula do lateral espanhol"

- "Obrador (cuja contratação ajudou ao negócio) deverá ser apresentado hoje"

- "Barrenechea, médio argentino do Aston Villa, na lista de potenciais reforços. João Félix muito difícil"

- "Candidato 'à Benfica'. Rui Costa quer continuar no cargo que ocupa desde 2021. Quinto elemento a apresentar-se à corrida eleitoral de 25 de outubro"

- "Sporting. Gyokeres decidido a não se apresentar em Alcochete. Arsenal ainda faz contas para tentar voltar à carga"

- "FC Porto. 'Estou no maior clube português'. Prpic feliz na apresentação"

- "Euro feminino. O dia da esperança para as Navegadoras. Portugal-Bélgica"

- "Arábia Saudita. Jorge Jesus vai mesmo treinar Ronaldo"

- "'Beijei a medalha de prata e dormi com as três no último dia' - Diogo Ribeiro"