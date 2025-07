Berardo volta a estar em destaque nos jornais

Bom dia. Dos jornais nacionais de hoje, pelo menos dois trazem para as primeiras páginas Joe Berardo, o empresário madeirense, ainda a braços com os problemas com a justiça por causa da banca...

No semanário Expresso:

- "Portugueses são os que mais gastam em alimentação"

- "Radares de velocidade estão a travar dezenas de mortes"

- "Marcelo recusa Guiné Equatorial na presidência da CPLP..."

- "... e está disposto a travar nova Lei dos Estrangeiros"

- "'Hélis' da Força Aérea falham 65% dos pedidos de emergência do INEM"

- "Governo tem via aberta para o OE, por agora com o Chega"

- "MP quer retirar título de campeão nacional a piloto britânico"

- "Violência em Múrcia planeada com extremistas europeus"

- "Só 4% dos lares tem vagas, e a espera pode demorar três anos"

- "Neonazis ensinam a fugir à lei para comprar armas"

- "Vingança: retrato dos incendiários portugueses"

- "Ministro defende Lei dos Estrangeiros"

- "Manifesto pela habitação social"

- "Legislação laboral na concertação"

- "Gaspar já tem sucessor no FMI"

No semanário Nascer do Sol:

- "TAP terá de indemnizar tripulantes em milhões"

- "Lisboa. Carlos Moedas anunciou coligação com CDS e IL com acordo ainda por fechar"

- "Entrevista a Mariana Leitão, candidata à liderança da Iniciativa Liberal. 'O cidadão não tem nenhuma mais-valia por a Caixa Geral de Depósitos ser pública'"

- "Alexandre Guerreiro. Casa da Moeda suspendeu ex-espião próximo de Moscovo por exercer advocacia sem autorização"

- "Suicídios na PSP. Movimento Zero ameaça com novas manifestações"

- "Comporta. População duvida de medidas do Governo para garantir acesso às praias"

- "Verão de 1995. O poder e a finança em peso no casamento da filha de Ilídio Pinho"

- "João Paulo André. 'As ciências tentam compreender a música, mas o mistério persiste'"

- "O culto da porcelana. Uma viagem pela história e os segredos do 'ouro branco'"

No Correio da Manhã:

- "Na Conservatória de Guimarães. 'Casei com o meu pai para ficar com a reforma'. Mulher de 68 anos que casou com progenitor de 95 confessa ao CM motivo do enlace insólito"

- "Em Alcácer do Sal. Eanes escapa ileso a acidente"

- "Pensões com extra até 200 euros até setembro. 2,3 milhões de reformados beneficiados"

- "Gaza. Israel ataca paróquia de padre amigo de papa Francisco"

- "Sporting. Hjulmand quer ir para a Juventus"

- "FC Porto. Villas-Boas admite gastar 100 milhões"

- "Barrenechea. Novo Enzo argentino já está no Benfica"

- "Modelos elétricos. Estado subsidia substituição de eletrodomésticos"

- "Porto Alto. Colisão após ultrapassagem mata dois homens"

- "Caos na saúde. Doentes 'morrem' de calor no IPO do Porto"

No Diário de Notícias:

- "Estado vai ter de devolver 200 milhões que os bancos pagaram com lei de Centeno"

- "Talude Militar. Sem alternativa, moradores do bairro insistem numa vida entre os 'escombros'"

- "Governo esconde parecer da PGR sobre Polícia Municipal que contraria Moedas"

- "Saúde. Cinco missões da Força Aérea na emergência médica custaram pelo menos 450 mil euros"

- "TAP. Pinto Luz não encontra, mas sabe desde 2024 sobre carta do Governo PS à Azul"

- "Mariana Leitão. 'Nem do lado da AD nem do lado do Chega vai haver mudança'"

No Público:

- "Estado da nação. Governo dá bónus até 200Euro a pensionistas em Setembro"

- "Portugal risca fome em Gaza de declaração da CPLP"

- "Loures. Quem mora no Talude? As histórias por trás das demolições"

- "Fotografia. As fronteiras que nos desunem (e outras quatro exposições a não perder no PHotoEspaña 2025)"

- "História. Cem anos depois, 'esgrimir' Mein Kampf, de Hitler, 'não mobiliza politicamente'"

- "'Burla qualificada': MP acusa Berardo de tentar enganar CGD, BCP e BES"

- "Europa. Novo orçamento da UE criticado por opacidade e cortes"

- "Pobreza. Falhas do Estado punem os mais frágeis, acusa Provedoria"

- "Direito de resposta. Autarca nega associação à Operação Tutti-Frutti"

No Jornal de Notícias:

- "Berardo acusado de burla de mil milhões em empréstimos para a compra do BCP"

- "Montenegro paga bónus a pensionistas em véspera de eleições"

- "Calor fora de época no Douro e em Trás-os-Montes traz forte quebra na produção de vinho e azeite"

- "Mercado. Sporting resiste à Juventus e segura Hjulmand"

- "Insolvência. Boavista falha recurso e vai jogar no distrital"

- "Subsídio. Desemprego de longa duração está a crescer desde 2023"

- "Obras. Nova maternidade do Hospital de S. João só com quartos individuais"

- "Autárquicas. Maioria dos candidatos ao Porto quer limitar alojamento local"

- "Festival Marés Vivas arranca hoje em Gaia com lotação esgotada"

No Negócios:

- "Via Verde duplica negócio com compra da Brisa em França"

- "Metade dos pensionistas vão receber cheque com bónus de 200 euros"

- "Ir de férias não é um luxo"

- "Dívida da TAP à Azul ficou nas mãos da justiça"

- "Resultados do semestre testam máximos do PSI"

- "Ações. BCP já vale mais do que a Renault em bolsa"

No Jornal Económico:

- "Empresas estão em choque com novo imposto europeu"

- "'Corte americano aos apoios na saúde é lamentável'. Durão Barroso, líder da Aliança Global para as Vacinas, presidente do Fórum Euro-África"

- "Fisco tem por cobrar 16 mil milhões, metade suspensos por tribunais e falências"

- "Corto Maltese. Mapa da Veneza onde acontecem coisas inacreditáveis"

- "Reportagem. Um milhão de razões para gostar do cavalo Lusitano"

- "Waldorf Astoria, que foi casa de Marilyn e Sinatra, renasce"

- "Navigator investe 100 milhões, para fugir à digitalização"

- "Regalado arruma a casa no Banco de Fomento"

- "Europa resiste a tarifas, mas arrisca a recessão"

- "Seguros pedem prioridade para a literacia do risco"

No Record:

- "Fica capitão. Hjulmand renova compromisso com o Sporting. Médio falou com Varandas e aceita continuar mais uma época"

- "Gyokeres manda esvaziar casa em Portugal"

- "Castigos de Debast e Quenda. Leões recorrem para o TAD"

- "Benfica. Barrenechea já em Lisboa. 'Estou muito feliz'"

- "FC Porto. Pablo Rosário na lista. Trinco do Nice sinalizado"

No O Jogo:

- "FC Porto. 200 milhões em caixa. Venda de Francisco Conceição eleva a verba milionária de transferências feitas por André Villas-Boas. Investimento em reforços está perto dos 90 MEuro"

- "Feyenoord também quer Gonçalo Borges e Otávio muito perto do Paris FC"

- "Basquetebol. 'Ainda não estou satisfeito'. Neemias Queta ambiciona novo ano de sonho da NBA"

- "Sporting. Jota Silva a acelerar. Avançado do Nottingham é hipótese por empréstimo com opção de compra"

- "Hjulmand: sonho impossível da Juventus"

- "Gyokeres já esvaziou a casa"

- "Benfica. Roma ajuda negócio de Ríos. Palmeiras sobe a parada e italianos resistem"

- "Besiktas tenta juntar Akturkoglu a Kokçu"

- "Boavista. SAD e clube com equipas nos distritais". Há vagas separadas em escalões diferentes"

E no A Bola:

- "Leão agarra-se ao capitão. Juventus quer Hjulmand, Sporting responde com cláusula de rescisão de Euro80M"

- "Nuno Santos queria a Supertaça mas 'ainda não dá'"

- "Benfica. Barrenechea 'muito feliz' em Lisboa"

- "'Benfica sem rumo nem liderança'. Luís Filipe Vieira"

- "FC Porto. Vontade de [Kenneth] Taylor pode ser decisiva"

- "Ciclismo. Volta a Portugal sem Alentejo e Algarve"