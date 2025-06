Meia Maratona do Porto esgota limite de 12.500 inscrições a três meses da prova

A Meia Maratona do Porto esgotou o limite de 12.500 atletas inscritos a praticamente três meses da 18.ª edição, agendada para 14 de setembro, adiantou hoje à agência Lusa Jorge Teixeira, da Runporto, organizadora da competição.

"Mais de metade dos participantes é estrangeira. Nos últimos meses, temos efetuado em muitos países um trabalho de promoção internacional do evento nas feiras e exposições dedicadas ao 'running' e aí está o resultado: pela primeira vez na história, as inscrições para a Meia Maratona estão esgotadas no início de junho", afirmou aquele responsável.

Além da distância principal de 21,195 quilómetros, com partida e chegada na Avenida de D. Carlos I, junto à foz do Rio Douro, o evento volta a contar com uma mini-maratona de cinco quilómetros, destinada aos participantes de qualquer idade ou nível de preparação.

"É impossível termos mais gente em função do modo como o trajeto está desenhado. Há limitações e não podemos passar por Vila Nova de Gaia nesta altura, devido às obras de construção da Ponte D. Antónia Ferreira. Quando isso voltar a ser possível, podemos ter as inscrições que quisermos e aceitar 20 mil ou 30 mil pessoas", analisou Jorge Teixeira.

No ano passado, a Meia Maratona do Porto esgotou as inscrições para a distância maior apenas em agosto e teve 81 nacionalidades presentes, com 40% de atletas estrangeiros.

"A edição deste ano não andará longe do número de países que tivemos em 2024. Ainda estamos a trabalhar em relação à elite que será contratada e tentaremos bater recordes", desejou, face às marcas fixadas em cada género pelo eritreu Zersenay Tadese, de 59.30 minutos, em 2011, e pela etíope Enatnesh Alamrew Tirusew, de 1:07.13 horas, em 2023.