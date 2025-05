Associação Sem Limites alerta para uso indevido de cartões de estacionamento

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites apelou, hoje, à "utilização correcta do dístico de estacionamento", por parte das pessoas com deficiência e seus familiares.

O aviso surge na sequência de "várias denúncias e pedidos de ajuda" que a Associação diz ter recebido de "pessoas que vêm constantemente os lugares reservados ocupados". Uma situação que é mais evidente fora do centro do Funchal.

"No centro do Funchal, tem limitação de 2 horas, e a situação consegue ser mais controlada. Mas fora do centro, há pessoas a fazer dos estacionamentos reservados, o seu próprio estacionamento. Esta situação não pode acontecer, pois existem outras pessoas que também precisam de utilizar", alerta a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais.

Outra situação recorrente, expõe, "é os familiares utilizarem indevidamente o cartão de estacionamento, sem a pessoa com deficiência estar presente".

A Associação apela, assim, " à sensibilidade das pessoas para que usem corretamente o cartão e pensem que existem outras pessoas que também têm direito de usufruir dos lugares reservados". "As pessoas com deficiência e seus familiares têm direitos, mas também têm deveres perante a sociedade, nomeadamente respeitar para ser respeitado", sublinha a entidade, acrescentando ter já reportado a situação à entidades oficiais.