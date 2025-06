Margarida Balseiro Lopes assume pastas da Cultura, Juventude e Desporto

As pastas da Cultura, Juventude e Desporto passam a ser lideradas apenas por uma ministra, a jurista Margarida Balseiro Lopes, até agora ministra da Juventude e Modernização.

Esta nomeação consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.

"O Presidente da República recebeu hoje do Primeiro-Ministro indigitado do XXV Governo Constitucional, Luís Montenegro, a seguinte proposta de nomeação dos Ministros do novo Governo", lê-se num comunicado hoje divulgado no 'site' da Presidência.