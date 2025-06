Papa Leão XIV lamenta a "dificuldade em encontrar o valor da vida humana"

O Papa Leão XIV lamentou hoje que a sociedade tenha "dificuldade em encontrar o valor da vida humana", durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro.

Perante milhares de pessoas reunidas no Vaticano, o pontífice recordou uma parábola de Jesus em que o patrão sai à procura de trabalhadores para a sua vinha para alertar que no mundo dos negócios há sempre o risco de ceder a propostas que não respeitam os valores do Evangelho.

"O mercado é o local dos negócios, onde, infelizmente, o afeto e a dignidade também se compram e vendem, na tentativa de ganhar algo", afirmou o novo Papa, deixando um aviso: "quando não nos sentimos apreciados, reconhecidos, corremos o risco de nos vendermos a quem nos der mais, mas o Senhor recorda-nos, em vez disso, que a nossa vida tem valor, e o seu desejo é ajudar-nos a descobri-lo".

O pontífice norte-americano apelou "sobretudo aos jovens, a não esperarem, mas a responderem com entusiasmo ao Senhor".

"Não procrastinem, arregacem as mangas, porque o Senhor é generoso e não vos desiludirá! Trabalhando na sua vinha, encontrareis a resposta à pergunta profunda que tendes dentro de vós: qual é o sentido da minha vida?", disse.

Na catequese, Leão XIV pediu ao "Senhor que ilumine as mentes" para que as pessoas saibam "defender a dignidade intrínseca de cada pessoa humana".