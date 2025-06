Polícia Marítima realiza operação de fiscalização à pesca da sardinha em todo o país

A Polícia Marítima está hoje de manhã a realizar uma operação de fiscalização à pesca da sardinha em várias zonas do país, incluindo na doca de pesca de Matosinhos, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O comandante regional da Polícia Marítima do Norte, Rui Lampreia, adiantou à Lusa que a operação de fiscalização aos barcos de pesca começou às 05:00 de hoje na Docapesca de Matosinhos, no distrito do Porto, e envolve 10 operacionais, com o apoio de quatro viaturas.

De acordo com a mesma fonte, no âmbito da operação de fiscalização estão a ser verificados tamanhos mínimos da sardinha, quotas disponíveis e registos eletrónicos em diário de pesca.

Durante a operação pretende-se verificar se a atividade de pesca está a ser feita de forma controlada, acrescentou Rui Lampreia.

A operação envolve os três comandos regionais: norte, centro e sul.