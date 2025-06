Irão pede à UE que condene ataques israelitas

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, pediu ao homólogo italiano, Antonio Tajani, que a União Europeia condene o ataque israelita ao Irão, em particular às instalações nucleares e à liderança militar.

Araghchi denunciou que o ataque atingiu zonas residenciais e matou "professores universitários, oficiais militares de alta patente e mulheres e crianças inocentes".

"O Governo e o povo do Irão esperam que a comunidade internacional, especialmente a União Europeia, condene este ataque criminoso", solicitou Araghchi durante a conversa, divulgada pela agência de notícias oficial do Irão, IRNA, antes de alertar que a resposta do seu país ao ataque será "decisiva e final".

Tajani, por sua vez, explicou numa mensagem através das redes sociais que solicitou ao Governo iraniano que retome "as negociações e a diplomacia o mais rapidamente possível".

Além disso, em relação às operações militares israelitas em Gaza, Tajani explicou que pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, soluções para "a cessação imediata destas atividades militares em Gaza, que continuam a afetar a população civil palestiniana de forma inaceitável".

Numa outra conversa telefónica, com o homólogo kuwaitiano, Abdullah Ali Al-Yahya, Araghchi denunciou que o ataque de Israel ao Irão é "cobarde".

"A República Islâmica do Irão, com total determinação, (...) responderá vigorosamente à agressão cobarde e ilegal do regime sionista", disse Abbas Araghchi na Al-Yahya, divulgou a diplomacia iraniana.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse hoje que a situação no Médio Oriente é perigosa, apelando "a todas as partes para que deem provas de contenção e evitem uma nova escalada" conflitual.

"A diplomacia continua a ser o melhor caminho a seguir e estou pronta a apoiar todos os esforços diplomáticos no sentido de desanuviar a situação", acrescentou Kallas.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.