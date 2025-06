Saiba o que hoje é notícia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje o saldo orçamental, em contas nacionais, do primeiro trimestre, depois de o país ter fechado o ano de 2024 com um excedente de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

Com a divulgação das contas nacionais trimestrais por setor institucional, pelo INE, será conhecida a evolução do saldo das contas públicas até março, numa altura em que o ministro das Finanças continua confiante na estimativa de um excedente de 0,3% do PIB para o conjunto do ano.

Numa intervenção na discussão do Programa do Governo, no parlamento, Joaquim Miranda Sarmento recordou que o Governo da AD "superou as expectativas" no ano passado, ao alcançar um excedente de 0,7%, "mais do triplo que o governo anterior tinha previsto".

Entre os indicadores que serão hoje conhecidos está também a taxa de poupança das famílias.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", em torno do repertório de canções da música portuguesa popular e ligeira, celebra a partir de hoje o 12.º aniversário com 12 concertos e 12 convidados, em Lisboa.

As 12 apresentações do espetáculo, uma ideia do humorista Bruno Nogueira, com Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, acontecem entre hoje e 16 de julho no Teatro Maria Matos e estão esgotadas.

Com novos arranjos, o quinteto interpreta canções de artistas como Quim Barreiros, Ágata, José Malhoa, Marco Paulo, Nel Monteiro e Marante.

O alinhamento integra, por exemplo, "24 rosas", "Comunhão de bens", "Porque não tem talo o nabo", "Azar na praia" e "Garagem da vizinha".

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 procura hoje qualificar-se pela primeira vez para a final do Europeu feminino da categoria, ao defrontar a França nas meias-finais da edição de 2025, cuja fase final decorre na Polónia.

A equipa liderada pela selecionadora Marisa Gomes já igualou o melhor desempenho na competição, ao atingir as meias-finais, depois de ter terminado no segundo lugar do Grupo B, em igualdade pontual com a Espanha, com a qual perdeu na estreia, por 2-0, antes de bater a Inglaterra (4-1) e os Países Baixos (2-0).

Portugal e França, vencedora do Grupo A com o 'pleno' de vitórias, discutem o acesso à final em Stalowa Wola, na Polónia, em jogo com início às 19:00 (hora de Lisboa), seis meses após o último confronto, em dezembro de 2024, em Lagos, na primeira ronda de qualificação para o Europeu, em que as francesas golearam por 4-0.

A seleção portuguesa também já alcançou uma inédita qualificação para o Mundial feminino de sub-20, mas tem um palmarés substancialmente inferior ao da França, que disputou 10 vezes o jogo decisivo neste escalão e conquistou cinco títulos, em 2003, 2010, 2013, 2016, 2019.

Marisa Gomes disse na segunda-feira que a equipa nacional dispõe de argumentos para contrariar o poderio da congénere francesa, uma das quais será a avançada Liana Joseph, de 18 anos, que é a melhor marcadora do torneio, com quatro golos.

***

O Benfica necessita de somar um ponto face aos alemães do Bayern Munique para garantir, sem depender de outros, o apuramento para os oitavos de final do Mundial de clubes de futebol, nos Estados Unidos.

Em caso de derrota na terceira e última jornada do Grupo C, os 'encarnados' também podem seguir em frente, mas só se conseguirem acabar com melhor diferença de golos em relação aos argentinos do Boca Juniors, que vencerão de forma expressiva, com toda a certeza, os neozelandeses do Auckland City.

Depois de duas jornadas, o Benfica, que empatou 2-2 com o Boca e depois goleou o Auckland City por 6-0, tem um saldo positivo de seis golos (8-2), enquanto os argentinos, derrotados por 2-1 pelos alemães, tem um saldo negativo de um (3-4).

Face a um Bayern já apurado para os 'oitavos', e que, como tal, poderá fazer poupanças, o Benfica ainda pode também vencer o agrupamento, precisando para isso de conseguir o seu primeiro triunfo de sempre face aos bávaros.

O embate dos 'encarnados' na segunda ronda ficou marcado, além da goleada sobre o conjunto da Oceânia, por um desentendimento entre o treinador Bruno Lage e o médio turco Orkan Kökçü, que, entretanto, já se retratou, ficando a dúvida se será titular.

Por seu lado, o defesa esquerdo espanhol Álvaro Carreras está fora, devido a castigo, tal como o avançado italiano Belotti, que cumprirá o segundo jogo de suspensão, após a expulsão na estreia, enquanto médio luso Florentino está em dúvida, por lesão.

A terceira ronda do Grupo C realiza-se a partir das 20:00 (em Lisboa), o jogo entre os portugueses e os alemães no Bank of América Stadium, em Charlotte, e o embate entre os argentinos e os neozelandeses no Geodis Park, em Nashville.

ECONOMIA

O presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, Jerome Powell, vai ser hoje ouvido na Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, dias depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, lhe ter tecido fortes criticas e ter questionado a conveniência de o demitir para reduzir as taxas de juro.

Powell vai apresentar o relatório semestral sobre política monetária ao Congresso, uma semana depois da reunião da Fed, na qual se decidiu que os juros voltaram a ficar inalterados no intervalo de 4,25%-4,5%. Foram também divulgadas as previsões económicas do banco central, com uma revisão em baixa da estimativa para o crescimento da economia norte-americana para 1,4% este ano e uma inflação mais elevada, de 3%.

Foi a quarta vez que a Fed se reuniu desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, tendo estado desde aí sob ataques do Chefe de Estado.