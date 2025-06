Aprovação do programa de Governo entre as notícias que marcam esta quarta-feira

A Assembleia da República aprova o programa do XXV Governo Constitucional, através do chumbo da moção de rejeição do PCP, que não terá o apoio do PS e do Chega nem da coligação que apoia o Executivo.

O período de encerramento tem cerca de duas horas para intervenções dos partidos, por ordem crescente de representatividade, e do Governo, seguindo-se a votação da moção de rejeição do PCP ao documento, que PS e Chega já disseram inviabilizar.

Na terça-feira, o debate ficou marcado por algumas das medidas inscritas no documento, como a política fiscal, com uma redução do IRS anunciada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para as próximas semanas, assim como a política de imigração, em que foi assumido um "apertar as regras", mas sem suspender o reagrupamento familiar.

O primeiro-ministro adiantou, relativamente à revisão da lei da nacionalidade, que no alargamento das situações em pode haver perda de nacionalidade constarão comportamentos graves "de natureza criminal" e anunciou um reforço de 1500 elementos da PSP e da GNR até ao final do ano.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os 15 anos da morte de José Saramago vão ser assinalados hoje, com uma programação variada, que inclui uma performance teatral, um documentário, uma exposição de gravuras e uma palestra.

"A nossa única defesa contra a morte é o amor" dá o mote a esta iniciativa da Fundação José Saramago, em parceria com a Porto Editora e a RTP2, organizada no âmbito do aniversário da morte do escritor, que se assinala hoje.

A programação, que recorda e homenageia o autor de "O Memorial do Convento", começa com um dia inteiro de entrada livre na Fundação José Saramago, em Lisboa, que exibe no seu auditório, a partir das 14:00, o documentário "José Saramago. O tempo de uma memória", da realizadora Carmen Castillo.

DESPORTO

Os judocas portugueses Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) constituem as últimas esperanças de Portugal sair com medalhas nos Mundiais de judo em Budapeste, fechando os dois medalhados olímpicos a participação lusa.

Campeã europeia em título, em medalha conquistada em abril em Podgorica, Sampaio está numa fase de grande fulgor na carreira, já depois de ter sido medalha de bronze olímpica em Paris2024 e de ter conseguido este ano ser campeã no difícil Grand Slam de Paris, em fevereiro, um dos torneios de maior prestígio do circuito mundial.

A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, que é a primeira cabeça de série em -78 kg, começa a competição hoje na László Papp Arena na segunda ronda, diante da croata Petrunjela Pavic, 35.ª do mundo, a quem venceu sempre, em sete combates.

Já Jorge Fonseca, medalha de bronze em Tóquio2020 e campeão mundial em 2019 e 2021, o único português com ouro em Mundiais, está, aos 32 anos, numa fase menos consistente da carreira.

Sem ser cabeça de série, Fonseca estreia-se frente a um adversário sem grandes resultados internacionais, o francês Khuslen Munkhuu, e, caso ultrapasse a primeira ronda, terá de lutar com Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos e sexto do ranking mundial.

ECONOMIA

O IGCP realiza hoje um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) a cerca de 11 meses com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros.

Em comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisou que a linha de BT hoje leiloada tem maturidade em 22 de maio de 2026.

No anterior leilão de BT com maturidade comparável, em 16 de abril, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em BT a 11 meses à taxa média de 1,974%.

***

A Reserva Federal (Fed) dos EUA deve hoje manter as taxas diretoras, face às dificuldades em avaliar as repercussões das decisões de Donald Trump, apesar dos apelos deste para um corte dos juros.

Os diversos atores do mundo financeiro antecipam que o banco central mais poderoso do mundo deverá optar pelo 'status quo', pela quarta vez consecutiva e, após dois dias de reunião, as taxas de juro irão permanecer na faixa entre 4,25% e 4,50%, o mesmo nível desde dezembro.

Esta decisão deverá reacender a impaciência do chefe do executivo americano, Donald Trump, que ainda na quinta-feira passada ridicularizou o presidente da Fed, Jerome Powell, chegando a chamá-lo de "idiota".

Neste contexto de pressões constantes, "o facto de a Fed não fazer nada já significará algo" para os mercados, segundo observa o especialista da High Frequency Economics, Carl Weinberg, numa nota citada pela agência noticiosa AFP.

INTERNACIONAL

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, vai hoje ao Parlamento nacional responder a perguntas dos deputados depois de, na semana passada, ter admitido que há "indícios muito graves" de corrupção por dirigentes do Partido Socialista (PSOE), que lidera.

O Parlamento espanhol tem às quartas-feiras de manhã uma "sessão de controlo ao Governo", em que os membros do executivo respondem a perguntas dos deputados, e Sánchez anunciou que estaria hoje presente.

O primeiro-ministro, que garantiu na segunda-feira que o PSOE é "uma organização limpa", pediu também para ir ao plenário dar explicações sobre as suspeitas de corrupção na cúpula do PSOE numa sessão agendada propositadamente com estes objetivos, que deverá ocorrer em 09 de julho.

As "sessões de controlo ao Governo" das quartas-feiras funcionam num modelo de pergunta de um deputado e resposta dos membros do Executivo, com os dois lados a terem poucos minutos para falar, o que não acontecerá no plenário previsto para 09 de julho.

A suspeita de corrupção na cúpula do PSOE abriu uma crise em Espanha nos últimos dias que analistas, dirigentes partidários e imprensa consideram quase unanimemente colocar em risco a sobrevivência política de Pedro Sánchez.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Cabo Verde e a União Europeia (UE) promovem a partir de hoje e até sexta-feira, na ilha do Sal, a quarta edição do fórum de investimentos no arquipélago, com foco na economia azul, digital e transição energética.

Cabo Verde, UE e Banco Europeu de Investimento assinaram em setembro um pacote financeiro da ordem de 300 milhões de euros para apoiar aqueles setores no âmbito da estratégia Global Gateway, que conta com a mobilização do setor privado.

Segundo a UE, ao abrigo do pacote Global Gateway, "já foram aprovados 344 milhões de euros para projetos estruturantes em Cabo Verde".

As sessões plenárias arrancam hoje com o objetivo primário de facilitar o diálogo e a colaboração entre as empresas da UE e de Cabo Verde, as instituições financeiras europeias de desenvolvimento e outros parceiros-chave.