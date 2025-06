Portugal nas meias-finais do Euro sub-21 é hoje notícia

Portugal procura hoje tornar-se semifinalista do Europeu de futebol de sub-21 pela quinta vez, após 1994, 2004, 2015 e 2021, ao medir forças com os Países Baixos na abertura dos quartos de final, em Zilina, na Eslováquia.

Vencedora do Grupo C, com sete pontos em nove possíveis, a seleção lusa defronta os neerlandeses, segundos da 'poule' D, com quatro, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio pod Dubnom, em jogo arbitrado pelo georgiano Goga Kikacheishvili.

O vencedor vai encontrar nas 'meias' a Espanha, uma das recordistas de cetros, com os mesmos cinco da Itália, ou a Inglaterra, atual campeã e responsável pela eliminação de Portugal nesta fase em 2023, que atuam às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Trnava.

Titular no empate com a França (0-0) e nas vitórias seguintes frente à Polónia (5-0) e à Geórgia (4-0), que permitiram à equipa nacional passar a fase de grupos pela quinta vez em nove possíveis, o extremo Roger Fernandes sentiu queixas musculares no treino de sexta-feira, em Trencin, e é o único futebolista em dúvida para o selecionador Rui Jorge.

Portugal surge pela terceira vez nos 'quartos' do Europeu de sub-21, implementados há quatro anos em fases finais, nas quais nunca ganhou aos Países Baixos nos dois jogos cumpridos, o último dos quais em 2023, ainda a meio da primeira fase (1-1), na Geórgia.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 21.ª edição do FEST - Festival Novos realizadores, Novo Cinema arranca hoje em Espinho, apresentando 80 filmes em competição, 170 em diversas rubricas de visionamento e um programa formativo com cerca de 40 profissionais de topo.

Até 29 de junho, o evento do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto vai analisar o impacto que a Inteligência Artificial (IA) operou no cinema mundial no intervalo de apenas um ano e a predominância da habitação como tema predominante nas obras de produção portuguesa -- cada vez mais influenciada pelas técnicas introduzidas por cineastas estrangeiros a residir em Portugal.

Quanto ao programa Training Ground, vocacionado para profissionais e estudantes do setor, vai contar com 'masterclasses' por oradores como o espanhol Lucas Ortiz Estefanell, especialista em cinema imersivo; o britânico Martin Percy, premiado pelo seu uso de IA; o iraniano Kaveh Farnam, que ensinará formas de contornar a censura ao gravar em países com regimes políticos opressivos; o filipino Brillante Mendoza, que dará uma aula sobre cinema de guerrilha; o francês Phillipe Rousselot, diretor de fotografia habituado a trabalhar com Tim Burton; e o britânico Chris King, perito na edição de documentários como aqueles em que evocou Amy Winehouse, Ayrton Senna e Banksy.

***

A criação de uma peça comunitária utilizando a técnica de esmirna é uma das novidades da 12.ª edição do Wool, o mais antigo festival de arte urbana no país, que se realiza entre hoje e 29 de junho na Covilhã.

A espanhola Lidia Cao e o grego Stelios Pupet vão dar corpo a duas pinturas de média dimensão e a portuguesa Lígia Fernandes vai desenvolver vários murais de menor tamanho, com o envolvimento da comunidade.

O Wool tem também previsto duas residências artísticas com as cantoras Bia Maria e Surma, além de miniconcertos.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O chefe da junta militar do Mali, o general Assimi Goïta, inicia hoje uma visita oficial de seis dias à Rússia para assinar vários acordos de cooperação em setores como o militar e o energético.

Esta visita de Goïta acontece a convite do Presidente russo, Vladimir Putin, e insere-se no âmbito da "diversificação de alianças" da junta maliana, ocorrendo depois de, no passado dia 06, o grupo mercenário russo Wagner ter anunciado a sua saída do Mali, onde apoiou o Governo de transição na sua luta contra grupos terroristas e independentistas após o golpe do general contra o Presidente eleito Ibrahim Boubacar Keita, em 2020.

Com a saída do Grupo Wagner, o também grupo mercenário russo Africa Corps instalou-se no país, para supostamente enfrentar grupos rebeldes ativos no norte, uma chegada que coincidiu com o início da construção da primeira refinaria de ouro perto de Bamaco, um projeto que envolve a empresa russa Yadran Group.

No comunicado de divulgação da visita, afirma-se que o encontro com Putin tem como objetivo reforçar os laços políticos, diplomáticos, económicos, de segurança e comerciais, com base no quadro estabelecido na II Cimeira Rússia-África, realizada em São Petersburgo em julho de 2023.

Os principais acordos previstos serão assinados em áreas a energia, defesa, ensino superior, cultura, agricultura e novas tecnologias, bem como promoção de investimentos russos no país africano.