Hugo Soares vai recandidatar-se à liderança da bancada do PSD

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou hoje que se vai recandidatar ao cargo, um anúncio recebido com muitos aplausos na reunião da bancada.

"É onde me eu me sinto bem e onde acho que posso continuar a ajudar o país, em primeiro lugar, e o Governo em segundo lugar", justificou o também secretário-geral do PSD, no final da reunião, em declarações aos jornalistas.

Esta foi a primeira reunião do grupo parlamentar do PSD depois das legislativas de 18 de maio que a AD (coligação PSD/CDS-PP) venceu, elegendo 91 deputados em 230, dos quais 89 são do PSD e dois do CDS-PP, e contou com a presença do presidente do PSD e primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, e do presidente do parlamento e recandidato ao cargo, José Pedro Aguiar-Branco.

"É obrigatório que haja novas eleições, a legislatura acaba e com a legislatura acaba também o exercício da direção do Grupo Parlamentar, o que eu informei aos colegas é que apresentarei novamente a minha candidatura a presidente do Grupo Parlamentar do PSD", explicou Hugo Soares.

Questionado se espera uma legislatura mais tranquila do que a anterior, que durou pouco mais de um ano, respondeu afirmativamente.

"Eu espero sempre uma legislatura, as legislaturas existem precisamente para isso, para serem cumpridas", disse.

Hugo Soares disse estar "absolutamente convencido" que esta vai ser uma legislatura "do ponto de vista do combate partidário mais tranquila".

"Espero bem que, quer aqueles partidos que sustentam no parlamento o Governo, quer os partidos que têm a responsabilidade de ser a oposição, possam todos juntos olhar para aquilo que verdadeiramente interessa: a resolução dos problemas concretos das vidas dos portugueses", afirmou.

Na reunião de hoje, os deputados do PSD chegaram dez minutos antes da hora marcada e receberam Montenegro, Aguiar-Branco e Hugo Soares - os únicos que fizeram intervenções hoje -- com um grande aplauso.

Na última legislatura, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, foi eleito líder do grupo parlamentar social-democrata com 98,7% dos votos, a 09 de abril do ano passado.

Hugo Soares já tinha sido líder parlamentar do PSD, eleito em 19 de julho de 2017, com 85,4% de votos, tendo então sucedido no cargo a Luís Montenegro.

No entanto, apenas sete meses depois, em fevereiro de 2018, acabaria por convocar eleições antecipadas para o grupo parlamentar, depois de o novo presidente do PSD Rui Rio lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra direção de bancada, e teve como sucessor Fernando Negrão, eleito com menos de 40% dos votos da bancada.

Hugo Soares é natural de Braga, nasceu em 02 de março de 1983 (42 anos), e tem sido o braço direito de Montenegro ao longo dos últimos anos.

Presidente da Juventude Social Democrata entre 2012 e 2014, foi deputado à Assembleia da República entre junho de 2011 e outubro de 2019 e, novamente, desde 2024.

Advogado de profissão e administrador de empresas, voltou à primeira linha da vida política com a vitória do atual presidente do PSD nas eleições internas de 2022 e assumiu o cargo de secretário-geral. Nas legislativas de 18 de maio foi reeleito deputado como cabeça de lista por Braga.