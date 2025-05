'Jotas' do PSD em consenso

O reeleito presidente da Juventude Social Democrata da Madeira (JSD/M), Bruno Melim, defendeu, durante o encerramento do 25.º Congresso Regional da estrutura, este sábado, 31 de Maio, a necessidade de garantir novas medidas para reforçar o acesso dos Jovens à Habitação.

O líder da JSD/Madeira propôs a isenção de IRS para proprietários que arrendem habitações por um período mínimo de cinco anos. Segundo o dirigente, a medida pretende incentivar o aumento da oferta de alojamento no mercado.

Melim afirmou que a habitação como uma das prioridades do seu próximo mandato e sublinhou que “um mercado que não funciona é um mercado que deixa as pessoas sem casa”. Acrescentou ainda que os jovens devem ser parte activa na resolução dos problemas que os afectam, defendendo que a esperança na política pode ser recuperada com respostas concretas às suas preocupações.

No congresso, José Prada, secretário-geral do PSD/M, elogiou a actuação da JSD/M, louvando a sua “visão, a coração, a ambição e a responsabilidade”. Entre os pontos salientados da moção aprovada no congresso estão a aposta na formação, acções de proximidade nos onze concelhos da Madeira e o reforço da Semana da Juventude. José Prada disse ainda não ter dúvidas de que a JSD/M está preparada para continuar a liderar a Região por muitos mais anos, respeitando e honrando o legado do Partido nas últimas 5 décadas.

Já o presidente da JSD nacional, João Pedro Louro, afirmou que a estrutura tem hoje uma presença reforçada nos principais centros de decisão política, o que permitirá, segundo disse, a aprovação de medidas como o IRS Jovem e as novas políticas para a habitação.

Luís Raposo, presidente da JSD/Açores, reiterou a importância da defesa da Autonomia Regional e garantiu que os jovens das regiões insulares estão preparados para assumir esse papel, considerando essencial dar resposta a áreas como a habitação e o emprego.

No final do congresso, foram também divulgados os resultados da eleição dos novos órgãos regionais da JSD/M: a Comissão Política Regional obteve 92% dos votos, a Mesa do Congresso 95%, o Conselho de Jurisdição 95% e o Conselho Regional também 95%.