Comemorações do 10 de Junho em Lagos começam hoje com içar da bandeira nacional

As comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em Lagos começam hoje, às 13:00, com o içar da bandeira nacional na Praça do Infante D. Henrique, na presença do Presidente da República.

A escritora e conselheira de Estado Lídia Jorge, natural do Algarve, preside à comissão organizadora destas comemorações do Dia de Portugal, as décimas e últimas com Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.

A cerimónia do içar da bandeira, que marca o arranque das comemorações do 10 de Junho em território nacional, esteve agendada para as 10:00, mas foi adiada devido à chegada mais tardia do chefe de Estado a Lagos, já hoje de madrugada, vindo da Alemanha, onde no domingo à noite assistiu à vitória de Portugal na final da Liga das Nações, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na Alemanha, antes de assistirem ao jogo em que a seleção portuguesa de futebol derrotou a Espanha nos penáltis, Marcelo Rebelo de Sousa e o recém-reconduzido primeiro-ministro celebraram juntos o Dia de Portugal com a comunidade portuguesa em Estugarda, no sábado -- iniciativa que não fazia parte do programa original deste 10 de Junho, apenas divulgada na véspera.

O programa do Presidente da República em Lagos inclui, a seguir, uma visita à exposição de meios e capacidades militares das Forças Armadas Portuguesas, no Jardim da Constituição, e de noite, a partir das 21:30, um concerto da Orquestra Ligeira do Exército, aberto à população, na Praça do Infante D. Henrique.

Na terça-feira, dia 10 de Junho, a Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, a partir das 11:00, terá lugar na Avenida dos Descobrimentos, com discursos do chefe de Estado e da presidente da comissão organizadora, Lídia Jorge.

Estas são as segundas comemorações do Dia de Portugal com Luís Montenegro como primeiro-ministro e acontecem depois da posse dos membros XXV Governo Constitucional, realizada entre quinta e sexta-feira, na sequência das legislativas antecipadas de 18 de maio, das quais resultou novo executivo PSD/CDS-PP.

O atual modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, primeiro em Portugal e depois junto de comunidades portuguesas no estrangeiro, foi lançado por Marcelo Rebelo de Sousa, quando assumiu a chefia do Estado, em 2016, em articulação com o então primeiro-ministro, António Costa, e com a participação de ambos.