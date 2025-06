Novo Governo e selecção vencedora em destaque na imprensa

Bom dia. Em dia de revistas semanas, o que mais ressalta nas primeiras páginas dos jornais nacionais é a formação do novo governo que tomam hoje posse, praticamente dando continuidade à Legislatura interrompida para o 'esclarecimento' eleitoral. Também a vitória, acontecimento raro contra os alemães, merece todo o destaque, não apenas na imprensa especializada.

Na revista Sábado:

- "Cancro. Os novos avanços da medicina"

- "Como estudam para os exames os cerca de 85 mil alunos que estão sem aulas"

- "Moda de vender a casa através de rifas 'online' entra em Portugal"

- "Chega deseja Ana Rita Cavaco na pasta da Saúde. Descobrimos alguns dos nomes do Governo-sombra de Ventura"

- "Máquinas de faturar nas listas de espera. O mistério dos médicos que ganham fortunas no SNS"

Na revista Visão:

- "O apelo do sol. 37 locais para aproveitar e descontrair nos feriados"

- "Presidenciais. O grande jogo de Belém"

- "Jacinda Ardern. As lições para liderar com empatia"

- "Julião Sarmento. A coleção de desejos, afetos e paixões"

No Correio da Manhã:

- "Mudanças nas polícias e PRR vai para a economia. Novo executivo de Montenegro mantém núcleo duro"

- "Conheça o novo Governo"

- "Alemanha 1 Portugal 2. Reviravolta histórica"

- "Sporting. Lucas Stassin para o lugar de Gyokeres"

- "À prova. Plantel do Benfica em exame mundial"

- "FC Porto. Gabri Veiga por 15 milhões"

- "Pastor evangélico ganha 10 mil euros por mês com creche ilegal"

- "Condenado. Padre masturbava-se em frente a três crianças"

- "Juros em mínimos de dois anos e meio"

- "No Algarve. Recolhidos vestígios nas buscas de Maddie"

- "Silves. Enfermeira homicida mais perto da cadeia"

- "Famalicão. Casal de idosos vive terror em assalto"

No Público:

- "Montenegro muda quatro e puxa pela reforma do Estado"

- "Fundos europeus. Dois terços do PRR em risco a um ano do fim do programa"

- "Entrevista. Director do SNS admite fusão de urgências na Margem Sul"

- "Presidenciais. Seguro avança. Vitorino hesita. Santos Silva espera"

- "1935-2025. Morreu Eduardo Gageiro, o fotógrafo de Abril"

- "Liga das Nações. Selecção vence Alemanha 25 anos depois e vai encontrar Espanha ou França na final"

- "Política cultural. Nova polémica no CCB: directora artística Aida Tavares afastada no dia da saída da ministra"

No Jornal de Notícias:

- "Fisco recebeu 160 mil multas de transportes para cobrança coerciva"

- "Alemanha 1-2 Portugal. Espalha-brasas abre caminho para a final"

- "FC Porto. Gabri Veiga custa 15 milhões e chega a tempo do mundial"

- "Porto. Hospital de S. João inaugura jardim aberto a todos"

- "Fundos. Dois terços dos projetos do PRR estão atrasados"

- "Famalicão. Campeão de ralis suspeito de desviar milhões"

- "Política. Saem quatro e entram três novos ministros no segundo Governo de Montenegro"

- "1935-2025. Eduardo Gageiro. Morreu o fotógrafo do 25 de abril"

- "Aniversário. Georgina solidária depois da festa dos gémeos Mateo e Eva"

No Negócios:

- "Montenegro mantém núcleo duro e cria superministério"

- "Privatização 'Temos modelo e caderno de encargos da TAP'. Hugo Espírito Santo, secretário de Estado das Infraestruturas, afirma que o processo de venda da companhia está pronto a arrancar"

- "Indústria. Investidores suecos fazem mira ao setor da defesa"

- "Política monetária. BCE ainda corta juros, mas margem está a acabar"

- "Cadastro simplificado já tem 2,6 milhões de terras identificadas"

- "Mais de 5 mil milhões em subvenções do PRR estão em risco"

- "Maria João Melícias. sócia da Abreu Advogados. 'As regras de concorrência servem os interesses das empresas'"

No O Jornal Económico:

- "Estrangeiros pesam mais de 70% na compra de casa em Lisboa-Cascais"

- "Governo tem três novos ministros. Maria Lúcia Amaral, Gonçalo Matias, Carlos Abreu Amorim"

- "'Não se percebe porque Portugal não cresce mais', Vítor Neves, presidente da AIMMAP [Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e Afins de Portugal] "

- "BCE deve decidir novo corte de taxas"

- "Mais de um quarto das trabalhadoras tem vínculos precários"

- "Bruxelas dá 'luz verde' a mais gastos militares sem afetar o défice"

- "PRR: Investimentos em situação 'crítica' mais que duplicam e já chegam a 20%"

No O Jogo:

- "Alemanha 1-3 Portugal. Chicão&Companhia. Conceição e Ronaldo operam reviravolta e colocam Seleção na final"

- "'Taticamente estivemos excecionais', Roberto Martínez"

- "Espanha-França. Venha o diabo e escolha"

- "Exclusivo. 'O que mais me realiza é o crescimento dos miúdos'. Bino Maçães, selecionador dos sub-17, na primeira entrevista após o titulo europeu"

- "FC Porto. Fumo branco por Gabri Veiga. Espanhol apresenta-se hoje no Olival após fecho do negócio com o Al Ahli"

- "Sporting. Gyokeres trava aos 80. Avançado sueco termina a época com recorde de ações decisivas"

- "Benfica. 'Acredito em Félix'. Rui Vitória lançou-o na Luz e fala do possível regresso"

- "Lage com 23 jogadores no arranque do mundial"

No A Bola:

- "Alemanha 1-2 Portugal. Categórico! Reviravolta em Munique vale presença na final"

- "Wirtz abriu marcador, Francisco Conceição lembrou aos alemães apelido 'maldito' e Ronaldo desempatou"

- "Vitinha merece a bola de ouro' - Roberto Martínez"

- "'Benfica é um clube adiado e sem liderança'. João Noronha Lopes, candidato à presidência dos encarnados, critica gestão de Rui Costa"

- "[Benfica] 23 jogadores apresentaram-se no Seixal/ Carreras e Di María às ordens para o Mundial de Clubes"

- "Sporting. Travassos vai lutar por vaga no plantel. Lateral-direito aproveitou bem empréstimo ao E. Amadora"

- "Geny Catamo recebido com honras de Estado em Moçambique"

- "FC Porto. Gabri Veiga fechado por Euro15 milhões. Dragões compraram 90% do passe do médio espanhol"

E no Record:

- "Alemanha 1-2 Portugal. Herr Chico. Decisivo como Sérgio há 25 anos"

- "Seleção está na final da Liga das Nações pela segunda vez"

- "Benfica. Entrevista. Noronha Lopes aponta dedo a Rui Costa. 'É preciso capacidade para liderar'"

- "Sporting. Em três frentes. Lateral-direito, extremo e avançado são prioridades"

- "FC Porto. Gabri Veiga garantido"