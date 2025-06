Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 13

Bom dia. Os jornais nacionais que se publicam nesta sexta-feira trazem temáticas que marcam a actualidade, nomeadamente a violência em Los Angeles, em Gaza, na Ucrânia, a tragédia ocorrida com a queda do avião na Índia, e por cá a imigração , os discursos do 10 de Junho e a venda do Novo Banco.

No semanário Expresso:

- "Doentes vão poder marcar cirurgias por telefone"

- "Los Angeles resiste aos tanques de guerra"

- "Legalização de famílias de imigrantes em queda desde 2023"

- "Governo quer aumentar despesas da Defesa sem gastar muito"

- "Pelo menos 30 emigrantes portugueses detidos nos EUA"

- "'Tínhamos medo de ser presos': Reportagem com famílias que fugiram para os Açores"

- "'Com Trump as coisas podem piorar muito', avisa ex-procurador geral dos EUA"

- "Reforma do Estado nas dez prioridades do novo Executivo"

- "Castor-europeu voltou a Portugal ao fim de 500 anos"

- "A idade dos médicos é a bomba-relógio do SNS"

- "Guiné-Bissau está a reinventar a escola"

- "Câmara do Seixal é campeã no uso do direito de preferência"

- "Corrupção na cúpula do PSOE"

- "Vitimas do avião não são residentes"

- "Crimes contra idosos sobem 85%"

- "Horas extra pressionam INEM"

No semanário Nascer do Sol:

- "André Ventura. 'Lídia Jorge e o Presidente traíram o nome de Portugal'"

- "Subvenções. Entidades públicas distribuíram 8,2 mil milhões"

- "Partido Socialista. José Luís Carneiro critica revisão constitucional 'oportunista'"

- "Dados biométricos. Empresa que troca criptomoedas por imagem da íris voltou ao ativo"

- "Maria Luís Albuquerque. 'As pessoas estão a perder dinheiro de uma forma que não se apercebem'"

- "Imobiliário. Inquilinos entregam medidas ao Governo para atenuar crise na habitação"

- "Especial energia. Gás é cada vez menos usado para a produção de eletricidade/ Portugal continua de costas voltadas ao nuclear"

- "Passos Coelho está contra o 'relaxamento' de regras do aborto"

- "Suspeito de pertencer ao Estado Islâmico recebia 900 euros de subsídio"

- "Pré publicação do livro póstumo de José António Saraiva. D. João VI e a Desgraçada Família"

No Público:

- "Igreja troca 18 imóveis pouco rentáveis por cinco apartamentos por construir"

- "Leila Slimani. A vulnerabilidade da escritora, finalmente"

- "Apoio a sem-abrigo. Detido neonazi que agrediu voluntárias de ajuda alimentar"

- "Novo Banco. Contribuintes nada receberam ainda do que emprestaram"

- "Índia. Boeing cai assim que descola e mata 290. Só há um sobrevivente"

- "Meta de 2%. Dinheiro do PRR vai ser desviado para gastos em Defesa"

No Diário de Notícias:

- "Lone Star ultima venda do Novo Banco ao BPCE"

- "É necessário uma frente europeísta que contrarie os eurocéticos e os populistas" - Artigo de Aníbal Cavaco Silva no DN

- "Cirurgias adicionais devem ser feitas no horário normal de trabalho, com objectivos contratualizados" - João Varandas Fernandes

- "Culturalmente, Portugal é um país que tem uma relação fortíssima com o passado" - Roberto Vecchi

No Jornal de Notícias:

- "Horas extra no INEM para evitar 'situação crítica'"

- "Um sobrevivente e centenas de mortos em desastre com sete portugueses"

- "Neonazis agrediram voluntárias que davam comida a sem-abrigo no Porto"

- "Pena suspensa a quatro GNR condenados por tortura de suspeito"

- "Adeptos proibidos de entrar nos EUA e ver o Benfica"

No Jornal Económico:

- "Faltam 760 mil trabalhadores para rearmar a Europa"

- "Novobanco vai falar francês e descansa Governo e o mercado"

- "Portugal está na corrida a gigafábrica de IA de sete mil milhões"

- "Cai por terra investimento de 200 milhões em estúdio de cinema em Palmela"

- "Reforma do Estado e imigração entre os 10 eixos prioritários"

- "Líbano, uma biografia. A história de uma família e de um país"

- "Nuno Santos. 'O pior erro em televisão é ficar fechado na torre de marfim'"

- "Reportagem. O caminho da rainha das saladas até ao prato em 48 horas"

- "Como o ChatGPT está a comer o negócio da Google"

No O Jogo:

- "FC Porto. Enciso na mira. Médio ofensivo paraguaio também pode atuar como extremo e só tem um ano de ligação ao Brighton/ Dragões proibidos de dormir a sesta devido ao fuso horário dos EUA/ Iker Casillas exige indemnização de 3,7 MEuro por causa do enfarte no treino"

- "Benfica. 'João Neves é um exemplo a seguir'. Eleito melhor jogador do Europeu de Sub-17, Rafael Quintas só pensa atingir o topo/ Dahl assina contrato até 2029 e viaja para o Mundial de Clubes"

- "Sporting. Arsenal avança por Gyokeres. 'Gunners' já abordaram diretor geral dos leões. Novo goleador em análise"

- "V. Guimarães. Camara chega do PSG"

- "Braga. Niakaté pode sair por 12,5 MEuro"

- "Gil Vicente. Fujimoto no Birmingham"

- "Famalicão. De Haas muito pretendido"

- "Motores. Oliveira admite deixar Moto GP"

No A Bola:

- "[Benfica] Tomás Araújo é alvo do Chelsea. Defesa do Benfica no topo da lista dos londrinos para o setor/ Central tem contrato até 2029 com cláusula de rescisão de Euro80 milhões/ Encarnados preferem negociar António Silva, nos planos da Juventus"

- "Sporting. Recusa primeira abordagem do Arsenal por Gyokeres. Clube inglês acenou com Euro55 M mais Euro10 M por objetivos. Sueco diz que 'há muitas conversas, a maioria delas falsas'"

- "FC Porto. Cardoso Varela a caminho do Barcelona. Boa relação entre dragões e catalães em risco"

- "Viagem à cidade desportiva do SC Braga"

E no Record:

- "Arsenal já negoceia Gyokeres"

- "Dahl oficial até 2029"

- "Julio Enciso é alvo"