Vinte e cinco acusados em França por sequestros relacionados com criptomoedas

As autoridades francesas anunciaram ontem que acusaram 25 pessoas, incluindo seis menores, de envolvimento numa onda de raptos ligados ao setor das criptomoedas.

Segundo o jornal Le Parisien, as acusações surgem na sequência de duas recentes tentativas de rapto, uma em Paris e outra em Nantes, ambas em meados deste mês.

A tentativa de Paris chocou a França porque ocorreu em plena luz do dia num bairro central da capital e envolveu um jovem casal e o seu filho de dois anos, familiares do empresário Pierre Noizat, presidente da empresa de criptomoedas Paymium.

Desde então, o Governo francês elaborou um plano para travar este tipo de incidentes.

Segundo o jornal, as autoridades francesas estão a enfrentar "uma organização mafiosa a vários níveis", composta por jovens "dispostos" a fazer tudo o que for preciso para "obter dinheiro facilmente".

A pista de um líder que dá as ordens a partir de Marrocos é uma das mais fortes, segundo a investigação.

Este tipo de organização é atraído pelo desenvolvimento rápido das criptomoedas e pela facilidade com que esta tecnologia torna possível o branqueamento de capitais.

Entre os acontecimentos relacionados com as criptomoedas, destaca-se o pai de um homem que se tinha tornado milionário com este tipo de moeda virtual e que foi raptado em Paris no início de maio.

A polícia resgatou-o dois dias depois.

Em janeiro deste ano, o pai de um influenciador de criptomoedas, de 56 anos, foi encontrado vivo perto da cidade de Le Mans.