Longas esperas nos CTT do Liceu geram críticas

Os utentes do balcão dos CTT, junto ao Liceu, no Funchal, enfrentaram hoje longas horas de espera para conseguirem ser atendidos.

Segundo relatos chegados ao DIÁRIO, o atendimento foi "muito lento", com filas que ultrapassaram as duas horas de espera. A situação ainda foi agravada pela alegada avaria no painel de senhas, que adensou ainda mais a falta de informação.