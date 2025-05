Chefe da diplomacia dos EUA pede alívio das tensões entre a Índia e o Paquistão

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, apelou hoje a um alívio das tensões entre a Índia e o Paquistão e instou Islamabad a cessar "todo o apoio a grupos terroristas".

Num telefonema com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Subrahmanyam Jaishankar, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos "sublinhou a necessidade de uma redução imediata da escalada", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, através de um comunicado.

"Manifestou o apoio dos Estados Unidos ao diálogo direto entre a Índia e o Paquistão e encorajou a continuação dos esforços para melhorar as comunicações", acrescentou a porta-voz.

Durante o telefonema com Sharif, Rubio "reiterou os seus apelos para que o Paquistão tome medidas concretas para pôr termo a todo o apoio a grupos terroristas", indicou ainda Tammy Bruce.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou ao Paquistão para que tome medidas concretas para pôr termo ao apoio a grupos terroristas.

Na quarta-feira, Trump instou a Índia e o Paquistão a cessarem imediatamente as hostilidades, numa altura em que os dois países vizinhos, ambos potências nucleares, se envolveram no mais sério confronto militar das últimas duas décadas.

A Índia e o Paquistão acusaram-se hoje mutuamente de efetuar ataques com drones, com explosões a serem sentidas na Caxemira sob administração indiana, mais precisamente na cidade de Jammu.

A tensão entre os dois países vizinhos aumentou desde o ataque, de 22 de abril, que matou 26 turistas indianos em Pahalgam, uma cidade turística da Caxemira indiana.

A Índia acusa o Paquistão de apoiar os homens armados que levaram a cabo o ataque, acusação que Islamabad nega.

A região de Caxemira foi dividida entre a Índia e o Paquistão quando estes se tornaram Estados independentes, em 1947, mas ambos os países continuam desde então a reivindicar total soberania sobre a região.